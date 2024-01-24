Был на СВО с осени 2022 года. В Пермском крае простятся с 22-летним военным

В Пермском крае простятся с 22-летним военным. Александр Давыдов родился в деревне Харичи в 2001 году. В 2018 году окончил 9 классов Менделеевской средней школы, в 2022 году — Коми-Пермяцкий политехнический техникум. Осенью 2022 года решил отправиться на специальную военную операцию по контракту, пишет администрация Карагайского округа.