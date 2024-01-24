Был на СВО с осени 2022 года. В Пермском крае простятся с 22-летним военным

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В Пермском крае простятся с 22-летним военным. Александр Давыдов родился в деревне Харичи в 2001 году. В 2018 году окончил 9 классов Менделеевской средней школы, в 2022 году — Коми-Пермяцкий политехнический техникум. Осенью 2022 года решил отправиться на специальную военную операцию по контракту, пишет администрация Карагайского округа.
По словам классного руководителя и одноклассников, он активно участвовал в спортивных и патриотических событиях. Был убит 20 декабря 2023 года. Прощание состоится 24 января в деревне Харичи.
В социальных сетях можно найти пост родственников погибшего с попытками разыскать его. Он появился 16 января в сообществе «Поиск пропавших на СВО». По словам родных, у парня был позывной «Горец». Последний раз связывался с родными 16 декабря.