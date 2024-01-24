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Updated Сегодня, 12:55

На фото Леонид Гилев

Чиновники сообщили о гибели на СВО еще троих военнослужащих из Прикамья

24 января 2024, 12:55
Фото: пресс-служба администрации Куединского муниципального округа
На фото Леонид Гилев

Стало известно о гибели на СВО военнослужащих из Яйвы и Куеды

Общее число погибших российских военнослужащих на СВО не разглашается.

Стало известно о гибели еще троих участников СВО, все они были жителями Пермского края. В пресс-службе администрации Куединского муниципального округа рассказали, что сегодня, 24 января, в поселке Куеда простились с рядовым, наводчиком десантно-штурмового взвода Леонидом Гилевым. Возраст и обстоятельства смерти мужчины не уточняются, но известно, что он убит 12 декабря прошлого года.

Помимо этого, в пресс-службе администрации Александровского муниципального округа сообщили, что 28 ноября 2023 года погиб 40-летний Андрей Зиверт, родившийся 5 ноября 1983 года. А день спустя, 29 ноября, не стало 56-летнего Леонида Котышева, родившегося 15 марта 1967 года. До участия в СВО оба военнослужащих жили в поселке Яйва. Чиновники обещают проинформировать о дате похорон дополнительно.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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