Чиновники сообщили о гибели на СВО еще троих военнослужащих из Прикамья

Стало известно о гибели еще троих участников СВО, все они были жителями Пермского края. В пресс-службе администрации Куединского муниципального округа рассказали, что сегодня, 24 января, в поселке Куеда простились с рядовым, наводчиком десантно-штурмового взвода Леонидом Гилевым. Возраст и обстоятельства смерти мужчины не уточняются, но известно, что он убит 12 декабря прошлого года.