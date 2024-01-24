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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 16:00

Депутат предложил заставить уехавших иноагентов лично переоформлять имущество

24 января 2024, 15:56
Андрей Луговой, депутат госдумы от ЛДПР, предлагает внести изменения в законодательство об иноагентах. Согласно его предложению, иноагентам нужно запретить переоформлять имущество на третьих лиц через нотариальную доверенность.

Планируется представить данный законопроект в апреле после парламентских слушаний по реализации закона об иноагента, пишет RTVI.

Луговой указал, что целью предложения является обязательное присутствие иноагента при переоформлении имущества в России и отказ от использования нотариальных доверенностей. В ходе рассмотрения законопроекта депутат процитировал писателя Федора Достоевского с его словами о том, что русские люди не могут долго ненавидеть, потому что они всечеловечны. Парламентарий подчеркнул, что закон о иноагентах был принят только спустя два года, хотя его принятие было запланировано на март 2022 года.

На данный момент иноагенты уже значительно ограничены в своих правах. С лета 2022 года, после внесения поправок в законодательство, они потеряли возможность заниматься просветительской деятельностью, создавать информационные материалы для несовершеннолетних, участвовать в государственных экологических экспертизах и получать государственную поддержку, включая финансовую помощь для творческой деятельности.

Кроме того, иноагентам запрещено работать в государственной и муниципальной службе, быть членами избирательных комиссий и наблюдателями на выборах, а также выступать в качестве организаторов публичных мероприятий. Они лишены возможности инвестировать в стратегические предприятия в России, использовать систему упрощенного налогообложения и делать пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

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