Депутат предложил заставить уехавших иноагентов лично переоформлять имущество

Луговой указал, что целью предложения является обязательное присутствие иноагента при переоформлении имущества в России и отказ от использования нотариальных доверенностей. В ходе рассмотрения законопроекта депутат процитировал писателя Федора Достоевского с его словами о том, что русские люди не могут долго ненавидеть, потому что они всечеловечны. Парламентарий подчеркнул, что закон о иноагентах был принят только спустя два года, хотя его принятие было запланировано на март 2022 года.