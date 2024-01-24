Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о лишении имущества за фейки об армии

Володин отметил, что существующая практика показывает, что мер по борьбе с нарушителями недостаточно: «Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счет российских граждан. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».