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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о лишении имущества за фейки об армии

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о лишении имущества за фейки об армии

24 января 2024, 11:07
Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы считает, что законопроект поможет остановить преступления против безопасности страны.
Сюжет
Протест

Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки. За принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов, против — трое. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый закон должен остановить тех, кто совершает преступления против безопасности РФ.

Володин отметил, что существующая практика показывает, что мер по борьбе с нарушителями недостаточно: «Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счет российских граждан. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».

Лишать имущества будут не за любые фейки об армии. Для применения этого вида наказания, важно, чтобы преступление было совершено из корыстных побуждений.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина отметила, что конфисковать будут имущество и деньги, которые были получены в результате совершения преступления или используемые для совершения преступления.

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#Общество#Протест#Армия#Закон#Фейки
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