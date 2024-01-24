Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о лишении имущества за фейки об армии

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки. За принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов, против — трое. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый закон должен остановить тех, кто совершает преступления против безопасности РФ.
Володин отметил, что существующая практика показывает, что мер по борьбе с нарушителями недостаточно: «Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счет российских граждан. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».
Лишать имущества будут не за любые фейки об армии. Для применения этого вида наказания, важно, чтобы преступление было совершено из корыстных побуждений.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина отметила, что конфисковать будут имущество и деньги, которые были получены в результате совершения преступления или используемые для совершения преступления.