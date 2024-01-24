До конца февраля из Перми отменили часть рейсов в египетскую Хургаду

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Из Перми до конца февраля 2024 года отменили все январские и часть февральских рейсов в египетскую Хургаду. Информация об этом появилась на сайте международного аэропорта Перми. Чартерные рейсы выполняла авиакомпания Azur Air, организатором являлся туроператор Anex.
По данному направлению остались действительными два чартера: 22 февраля из Хургады в Пермь и 23 февраля из Перми в Хургаду. Длительность рейсов примерно шесть часов 30 минут. Причиной сокращения полетов на курорт в Египте стало отсутствие спроса, поясняет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник на туристическом рынке.
Рейсы на другой египетский курорт в Шарм-эль-Шейх не отменялись. Летать туда по-прежнему можно каждые десять дней по 21 марта 2024 года.