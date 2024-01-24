До конца февраля из Перми отменили часть рейсов в египетскую Хургаду

По данному направлению остались действительными два чартера: 22 февраля из Хургады в Пермь и 23 февраля из Перми в Хургаду. Длительность рейсов примерно шесть часов 30 минут. Причиной сокращения полетов на курорт в Египте стало отсутствие спроса, поясняет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник на туристическом рынке.