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До конца февраля из Перми отменили часть рейсов в египетскую Хургаду

До конца февраля из Перми отменили часть рейсов в египетскую Хургаду

24 января 2024, 08:53
Фото: 1MI
Причиной отмены чартерных рейсов в Египет стало отсутствие спроса.

Из Перми до конца февраля 2024 года отменили все январские и часть февральских рейсов в египетскую Хургаду. Информация об этом появилась на сайте международного аэропорта Перми. Чартерные рейсы выполняла авиакомпания Azur Air, организатором являлся туроператор Anex.

По данному направлению остались действительными два чартера: 22 февраля из Хургады в Пермь и 23 февраля из Перми в Хургаду. Длительность рейсов примерно шесть часов 30 минут. Причиной сокращения полетов на курорт в Египте стало отсутствие спроса, поясняет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник на туристическом рынке.

Рейсы на другой египетский курорт в Шарм-эль-Шейх не отменялись. Летать туда по-прежнему можно каждые десять дней по 21 марта 2024 года.

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#Аэропорт#Пермь#Azur air#Египет#Рейсы#Хургада#Anex
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