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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:14

В Перми эвакуировали здание на бульваре Гагарина, 10

Эвакуировали здание, откуда чиновники управляют Пермским краем

24 января 2024, 09:12
Фото: Google Maps

В Перми эвакуировали здание на бульваре Гагарина, 10

Эвакуация произошла из-за сигнализации.

В Перми эвакуировали здание по адресу бульвар Гагарина, 10, об этом сообщает издание «В курсе.ру» со ссылкой на читателя. При этом причины эвакуации людям не сообщают.

По данным 2gis, в здании находится более десяти государственных организаций, например, Минздрав Пермского края, фонд соцподдержки, краевой центр занятости населения.

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю пояснили, что проводилась плановая проверка пожарной сигнализации. В Минтербезе пояснили, что при проведении плановой проверки пожарной сигнализации произошло ее ложное срабатывание. 

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#Пермь#Эвакуация#Чиновники#Минтербез
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