Эвакуировали здание, откуда чиновники управляют Пермским краем

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Перми эвакуировали здание по адресу бульвар Гагарина, 10, об этом сообщает издание «В курсе.ру» со ссылкой на читателя. При этом причины эвакуации людям не сообщают.
По данным 2gis, в здании находится более десяти государственных организаций, например, Минздрав Пермского края, фонд соцподдержки, краевой центр занятости населения.
В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю пояснили, что проводилась плановая проверка пожарной сигнализации. В Минтербезе пояснили, что при проведении плановой проверки пожарной сигнализации произошло ее ложное срабатывание.