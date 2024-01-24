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Фигуристку экстренно увезли в больницу после жесткого падения на лед в Москве

24 января 2024, 18:00
Во время проведения соревнований среди юниоров в Москве произошло неприятное событие. Фигуристка неудачно упала на лед и получила травму головы. Ее немедленно доставили в больницу по вызову скорой помощи. Эту информацию передал Telegram-канал Shot.

По сообщению издания, 14-летняя девушка выступала с партнером, который является сыном популярного певца Доминика Джокера, на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию под названием «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

Во время одного из элементов программы партнер не смог удержать фигуристку, в результате чего она неуклюже упала и ударилась головой о лед, пишет 360tv.ru. Несмотря на полученную травму, пара продолжила свое выступление до конца. За свое выступление им было присуждено 42,51 балла. После этого девушке потребовалась помощь медицинских работников, которые вызвали бригаду скорой помощи.

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