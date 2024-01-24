Фигуристку экстренно увезли в больницу после жесткого падения на лед в Москве

Во время одного из элементов программы партнер не смог удержать фигуристку, в результате чего она неуклюже упала и ударилась головой о лед, пишет 360tv.ru. Несмотря на полученную травму, пара продолжила свое выступление до конца. За свое выступление им было присуждено 42,51 балла. После этого девушке потребовалась помощь медицинских работников, которые вызвали бригаду скорой помощи.