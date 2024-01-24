Гендиректор Wildberries дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Они подчеркнули, что компания активно содействует следствию и заинтересована в быстром установлении причин произошедшего, пишет 360tv.ru.
Крупный пожар случился 13 января, и только на следующий день удалось полностью потушить открытое горение. Сотрудник сгоревшего склада признался, что устроил поджог и взял на себя ответственность за происшествие.
В результате возбуждено уголовное дело, а ущерб от пожара составляет от 10 до 11 миллиардов рублей. Тем не менее, это происшествие не повлияло на логистику компании в Москве.