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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Гендиректор Wildberries дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах

24 января 2024, 16:33
Представители компании Wildberries заявили, что гендиректор Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете по делу о пожаре на складе в Шушарах под Петербургом.

Они подчеркнули, что компания активно содействует следствию и заинтересована в быстром установлении причин произошедшего, пишет 360tv.ru.

Крупный пожар случился 13 января, и только на следующий день удалось полностью потушить открытое горение. Сотрудник сгоревшего склада признался, что устроил поджог и взял на себя ответственность за происшествие.

В результате возбуждено уголовное дело, а ущерб от пожара составляет от 10 до 11 миллиардов рублей. Тем не менее, это происшествие не повлияло на логистику компании в Москве.

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