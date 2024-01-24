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Published Сегодня, 04:31

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Updated Сегодня, 04:33

Глава Кузбасса рассказал о причинах смога в столице региона

Глава Кузбасса рассказал о причинах смога в столице региона

24 января 2024, 04:31
Фото: fusionbrain.ai
Власти заявляют, что работают над решением проблемы.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объяснил причину возникновения едкого смога в столице региона. По его словам, на образование смога влияют промышленные предприятия, фуры, котельные и частный сектор, сообщает VSE42.Ru.

Сергей Цивилев заявил в эфире радио «Маяк», что главным фактором являются предприятия. Сейчас они согласились участвовать в программе по чистому воздуху и постепенно снижают выбросы. Кроме того, городской транспорт все чаще использует газ в качестве топлива, а на дизельные автомобили устанавливаются фильтры. Источником выбросов являются и транзитные машины, однако помочь решить этот вопрос должно открытие Северо-Западного обхода Кемерова. Тогда автомобили не будут ехать через весь город.

#Авто#Общество#Экология
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