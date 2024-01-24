Глава Кузбасса рассказал о причинах смога в столице региона

Сергей Цивилев заявил в эфире радио «Маяк», что главным фактором являются предприятия. Сейчас они согласились участвовать в программе по чистому воздуху и постепенно снижают выбросы. Кроме того, городской транспорт все чаще использует газ в качестве топлива, а на дизельные автомобили устанавливаются фильтры. Источником выбросов являются и транзитные машины, однако помочь решить этот вопрос должно открытие Северо-Западного обхода Кемерова. Тогда автомобили не будут ехать через весь город.