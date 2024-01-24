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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 08:30

Главе Свердловского района Перми Филиппову продлен контракт до июня 2024 года

Главе Свердловского района Перми на полгода продлён контракт

24 января 2024, 07:42
Фото: «Единая Россия» в Пермском крае

Главе Свердловского района Перми Филиппову продлен контракт до июня 2024 года

Александр Филиппов руководит крупнейшим районом города с 2021 года.

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов согласился с предложенным ему мэром Перми Эдуардом Сосниным новым контрактом и на днях подписал его. Его новый контракт действует до июня 2024 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Контракт Александра Филиппова истекает 25 января. Он возглавляет район с 2021 года.

Также завтра, 25 января, истекает контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. По информации СМИ он продлён не будет.

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#Общество#Пермь#Власть#Свердловский район
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