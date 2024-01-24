Главе Свердловского района Перми на полгода продлён контракт

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов согласился с предложенным ему мэром Перми Эдуардом Сосниным новым контрактом и на днях подписал его. Его новый контракт действует до июня 2024 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Контракт Александра Филиппова истекает 25 января. Он возглавляет район с 2021 года.
Также завтра, 25 января, истекает контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. По информации СМИ он продлён не будет.