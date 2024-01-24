Модульбанк поможет предпринимателям с маркировкой косметики и бытовой химии

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Издание rostovgazeta.ru пишет, что основная цель эксперимента заключается в том, чтобы российским предпринимателям, при поддержке Минпромторга, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак») и других заинтересованных организаций предоставить возможность в мягком и бесплатном режиме подготовиться к этапу обязательного проставления марки на упомянутую продукцию. Этот этап должен наступить в 2025 году.
Национальная программа маркировки товаров для защиты от контрафакта была запущена в 2019 году. Она предполагает нанесение на товары кода, который позволяет отследить их путь от производства до магазина. Немаркированные товары будут отклоняться кассами, что поможет защитить покупателей от приобретения некачественной продукции.
Участие в программе ведущих кредитных организаций поможет снизить нагрузку на предпринимателей в рамках эксперимента. Например, Модульбанк запустил услугу сопровождения процесса маркировки новых групп товаров: средств для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметических средств и прочих. Она поможет предпринимателям с подключением и обучением работе с системой «Честный знак», электронным документооборотом, заведением товара, выпуском и печатью на него марки.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, в течение текущего года в Модулькассу будет добавлена возможность маркировки новых групп товаров. Эксперимент только начался, но к 2025 году маркировка косметики и смежной продукции станет обязательной. Модульбанк постоянно отслеживает изменения в законодательстве и дорабатывает онлайн-кассу, чтобы она не только была удобной в работе, но и отвечала требованиям регуляторов.
В пресс-службе Центра развития перспективных технологий отметили, что причиной запуска эксперимента стало увеличение доли нелегального оборота. Согласно данным НИУ ВШЭ за 2022 год, доля контрафакта на рынке косметической продукции составляла 16%, а на рынке бытовой химии — 12%. В центре утверждают, что участники рынка, включая ассоциацию товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», Ассоциацию предприятий и профессионалов индустрии красоты, Lamoda, «Полекс Бьюти», Lab Industries и «Фармстандарт», уже выступили в поддержку эксперимента.