Модульбанк поможет предпринимателям с маркировкой косметики и бытовой химии

По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, в течение текущего года в Модулькассу будет добавлена возможность маркировки новых групп товаров. Эксперимент только начался, но к 2025 году маркировка косметики и смежной продукции станет обязательной. Модульбанк постоянно отслеживает изменения в законодательстве и дорабатывает онлайн-кассу, чтобы она не только была удобной в работе, но и отвечала требованиям регуляторов.