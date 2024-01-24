Московская область продолжает активное развитие органического направления

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Правительство Московской области придает большое значение формированию и развитию рынка органической продукции, пишет 360tv.ru.
В настоящее время в регионе функционируют 13 производителей, которые выпускают органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь, а также продукты растениеводства.
Это позволяет иметь органический сертификат, который выделяет их продукцию на полках магазинов и помогает создать положительный имидж компании. Благодаря этому, повышается интерес к их торговой марке и привлекаются новые покупатели.