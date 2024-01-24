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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Московская область продолжает активное развитие органического направления

24 января 2024, 12:44
Развитие органического направления в Московской области продолжается. Согласно рейтингу регионов России, Подмосковье занимает второе место по количеству производителей органических продуктов.

Правительство Московской области придает большое значение формированию и развитию рынка органической продукции, пишет 360tv.ru.

В настоящее время в регионе функционируют 13 производителей, которые выпускают органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь, а также продукты растениеводства.

Это позволяет иметь органический сертификат, который выделяет их продукцию на полках магазинов и помогает создать положительный имидж компании. Благодаря этому, повышается интерес к их торговой марке и привлекаются новые покупатели.

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