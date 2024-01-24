На бизнесмена завели дело из-за незаконной работы контактного зоопарка в Перми

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В Перми на бизнесмена завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве из-за контактного зоопарка «Стражи Галактики». ИП организовал его работу без нужного разрешения, суд постановил прекратить деятельность до момента, пока разрешение не будет получено. Это произошло еще в марте 2023 года.
При этом предприниматель проигнорировал судебный запрет, работа зоопарка продолжилась. Сейчас возбуждено дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). По статье ИП грозит штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо до шести месяцев ареста.
Контактный зоопарк находится возле «Гознака» на шоссе Космонавтов 120/1. В зоопарке отказались отвечать на вопросы Properm.ru о том, получили ли они разрешение на работу: «На данный момент мы не даем комментарии». Судя по соцсетям компании, зоопарк продолжает работу. В марте 2023 года, когда прокуратура сообщила о том, что «Стражи Галактики» должны закрыться, в сообществе зоопарка утверждали, что прекращать работу не планируют.