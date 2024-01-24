properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

На бизнесмена завели дело из-за незаконной работы контактного зоопарка в Перми

На бизнесмена завели дело из-за незаконной работы контактного зоопарка в Перми

24 января 2024, 07:09
Фото: 1MI
Зоопарк должен был прекратить работу по решению суда, но не сделал этого.
Сюжет
Зоопарк

В Перми на бизнесмена завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве из-за контактного зоопарка «Стражи Галактики». ИП организовал его работу без нужного разрешения, суд постановил прекратить деятельность до момента, пока разрешение не будет получено. Это произошло еще в марте 2023 года.

При этом предприниматель проигнорировал судебный запрет, работа зоопарка продолжилась. Сейчас возбуждено дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). По статье ИП грозит штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо до шести месяцев ареста.

Контактный зоопарк находится возле «Гознака» на шоссе Космонавтов 120/1. В зоопарке отказались отвечать на вопросы Properm.ru о том, получили ли они разрешение на работу: «На данный момент мы не даем комментарии». Судя по соцсетям компании, зоопарк продолжает работу. В марте 2023 года, когда прокуратура сообщила о том, что «Стражи Галактики» должны закрыться, в сообществе зоопарка утверждали, что прекращать работу не планируют.

#Пермь#Зоопарк
Подпишитесь
В Перми экс-пристава Марданову приговорили к пяти годам колонии, но дали отсрочку
Сегодня, 06:27
«Пешеходы переплывали». В Перми произошла серия коммунальных аварий
Сегодня, 05:02
Пермский «Молот» вышел в плей-офф
Сегодня, 06:14
Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России
Сегодня, 02:00
Снято ограничение на движение грузового транспорта на федеральной трассе в Прикамье
Сегодня, 05:13
Стало известно, что еще до лета появится в Черняевском лесу
Сегодня, 05:00