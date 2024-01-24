На бизнесмена завели дело из-за незаконной работы контактного зоопарка в Перми

Контактный зоопарк находится возле «Гознака» на шоссе Космонавтов 120/1. В зоопарке отказались отвечать на вопросы Properm.ru о том, получили ли они разрешение на работу: «На данный момент мы не даем комментарии». Судя по соцсетям компании, зоопарк продолжает работу. В марте 2023 года, когда прокуратура сообщила о том, что «Стражи Галактики» должны закрыться, в сообществе зоопарка утверждали, что прекращать работу не планируют.