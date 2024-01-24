На СВО убили 34-летнего военного из Краснокамска

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
На СВО был убит 34-летний военный из Пермского края. Точную дату гибели наводчика Николая Кондюрина чиновники Краснокамского округа не сообщают. Он служил по контракту. Прощание с мужчиной состоится 25 января в ДК Гознака.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она завершится в тот момент, когда будут достигнуты все поставленные цели. Точное количество погибших с российской и украинских сторон неизвестно.