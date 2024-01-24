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На СВО убили 34-летнего военного из Краснокамска

На СВО убили 34-летнего военного из Краснокамска

24 января 2024, 08:25
Фото: vk.com/krasnokrug / 1MI
Прощание с военным состоится завтра.

На СВО был убит 34-летний военный из Пермского края. Точную дату гибели наводчика Николая Кондюрина чиновники Краснокамского округа не сообщают. Он служил по контракту. Прощание с мужчиной состоится 25 января в ДК Гознака.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она завершится в тот момент, когда будут достигнуты все поставленные цели. Точное количество погибших с российской и украинских сторон неизвестно.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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