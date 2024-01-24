На улицах Перми за год отловлено более чем 1300 бездомных кошек и собак

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
За 2023 год на улицах Перми отловлено 1304 бездомных собак и кошек. Такие данные обнародовала депутатам Пермской гордумы первый заместитель главы администрации города Ольга Андрианова.
Результативность отлова растет. В 2021 году с улиц города было отловлено 1118 животных, в 2022 году — 1254 животных. Как следствие — сокращение числа покусов жителей Перми безнадзорными животными более чем в два раза. В Перми работает муниципальное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев», которое и осуществляет отлов животных по информации, поступающей жителей.
При этом агрессивные животные без владельцев не выпускаются на места их прежнего обитания, а остаются жить в муниципальных приютах. Для тех кошек и собак, которые могут быть социализированы, специалисты учреждения ищут новых владельцев.
В Перми есть четыре муниципальные площадки по содержанию таких животных, два из них переданы в пользование некоммерческим организациям.