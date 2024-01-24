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Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

На улицах Перми за год отловлено более чем 1300 бездомных кошек и собак

На улицах Перми за год отловлено более чем 1300 бездомных кошек и собак

24 января 2024, 04:22
Фото: properm.ru
Число покусанных жителей сократилось вдвое.

За 2023 год на улицах Перми отловлено 1304 бездомных собак и кошек. Такие данные обнародовала депутатам Пермской гордумы первый заместитель главы администрации города Ольга Андрианова.

Результативность отлова растет. В 2021 году с улиц города было отловлено 1118 животных, в 2022 году — 1254 животных. Как следствие — сокращение числа покусов жителей Перми безнадзорными животными более чем в два раза. В Перми работает муниципальное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев», которое и осуществляет отлов животных по информации, поступающей жителей.

При этом агрессивные животные без владельцев не выпускаются на места их прежнего обитания, а остаются жить в муниципальных приютах. Для тех кошек и собак, которые могут быть социализированы, специалисты учреждения ищут новых владельцев.

В Перми есть четыре муниципальные площадки по содержанию таких животных, два из них переданы в пользование некоммерческим организациям.

#Общество#Пермь#Собаки#Отлов собак#Отлов животных#Отлов бездомных животных
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