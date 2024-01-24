Не работают без VPN. Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp и Telegram

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Жалобы на работу мессенджеров WhatsApp и Telegram начали поступать ночью 24 января. Больше всего сбоев в работе Telegram зафиксировано в Новосибирской области — 34%, Хабаровском крае — 20%, Москве — 11%, Санкт-Петербурге — 8%, следует из данных портала «Сбой.рф».
Пользователи говорят, что мессенджеры работают только с включенным VPN.
Заместитель министра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов пояснил изданию Улус.Медиа, что технический сбой в функционировании мессенджеров связан с профилактическими работами, которые согласованы с Роскомнадзором. Суть работ чиновник не раскрыл.
WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.