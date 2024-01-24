Не работают без VPN. Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp и Telegram

Жалобы на работу мессенджеров WhatsApp и Telegram начали поступать ночью 24 января. Больше всего сбоев в работе Telegram зафиксировано в Новосибирской области — 34%, Хабаровском крае — 20%, Москве — 11%, Санкт-Петербурге — 8%, следует из данных портала «Сбой.рф».