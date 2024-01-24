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Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Не работают без VPN. Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp и Telegram

Не работают без VPN. Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp и Telegram

24 января 2024, 03:29
Фото: Kandinsky
В Роскомнадзоре говорят, что проводятся некие работы.

Жалобы на работу мессенджеров WhatsApp и Telegram начали поступать ночью 24 января. Больше всего сбоев в работе Telegram зафиксировано в Новосибирской области — 34%, Хабаровском крае — 20%, Москве — 11%, Санкт-Петербурге — 8%, следует из данных портала «Сбой.рф».

Пользователи говорят, что мессенджеры работают только с включенным VPN.

Фото: «Сбой.рф»

Заместитель министра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов пояснил изданию Улус.Медиа, что технический сбой в функционировании мессенджеров связан с профилактическими работами, которые согласованы с Роскомнадзором. Суть работ чиновник не раскрыл.

WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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#Интернет#Общество#Роскомнадзор#Telegram#Мессенджеры#VPN#WhatsApp
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