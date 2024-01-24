Обвиненный в госизмене пермский фотограф Григорий Скворцов не признал вину

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Фотограф и музыкант из Перми Григорий Скворцов не признал вину в госизмене. Он заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, являются гостайной, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
При этом до сих пор неизвестно, о чем конкретно идет речь — материалы уголовного дела засекречены из-за государственной тайны. Скворцов находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Пермяк исчез в конце ноября, он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но пропал. О его местонахождении не знали родные несколько дней. Позже выяснилось, что он арестован.
Григорий Скворцов ранее стал лауреатом конкурса за серию промышленных фоторепортажей, в его социальных сетях опубликованы фотографии пермских заводов. Также можно найти высказывания против СВО.