properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:10

Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

Обвиненный в госизмене пермский фотограф Григорий Скворцов не признал вину

Обвиненный в госизмене пермский фотограф Григорий Скворцов не признал вину

24 января 2024, 03:10
Фото: vk.com/greg.skvortsov
Фабула дела неизвестна.
Сюжет
ФСБ

Фотограф и музыкант из Перми Григорий Скворцов не признал вину в госизмене. Он заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, являются гостайной, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом до сих пор неизвестно, о чем конкретно идет речь — материалы уголовного дела засекречены из-за государственной тайны. Скворцов находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Пермяк исчез в конце ноября, он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но пропал. О его местонахождении не знали родные несколько дней. Позже выяснилось, что он арестован.

Григорий Скворцов ранее стал лауреатом конкурса за серию промышленных фоторепортажей, в его социальных сетях опубликованы фотографии пермских заводов. Также можно найти высказывания против СВО.

Читайте также:
Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизменеХоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанниковЖитель Чердынского округа полгода истязал свою сожительницу и ее сына
#Суд#Пермь#ФСБ#Скворцов#Госизмена
Подпишитесь
Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России
Сегодня, 02:00
«Шли километры по лесу». В ФПК объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье
Сегодня, 02:53
Не работают без VPN. Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp и Telegram
Сегодня, 03:29
Хоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанников
Вчера, 15:28
«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата
Вчера, 13:38