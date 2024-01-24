Очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы под Белгородом

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Один из очевидцев услышал взрыв, но не смог определить, что именно упало, пишет 360tv.ru.
Он отметил, что сначала подумал, что это беспилотный аппарат, который был сбит. Место крушения было оцеплено, к нему приземлился вертолет Ми-8. Еще одна свидетельница, которая видела падение самолета, рассказала, что слышала взрыв и видела столб дыма.
Она добавила, что самолет упал в поле недалеко от соседнего населенного пункта.