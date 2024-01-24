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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы под Белгородом

24 января 2024, 16:36
Свидетели описали детали произошедшей авиакатастрофы в районе Белгорода. Военный самолет Ил-76 с пленниками боевиков ВСУ упал в безлюдном месте, рядом с которым не было жилых домов.

Один из очевидцев услышал взрыв, но не смог определить, что именно упало, пишет 360tv.ru.

Он отметил, что сначала подумал, что это беспилотный аппарат, который был сбит. Место крушения было оцеплено, к нему приземлился вертолет Ми-8. Еще одна свидетельница, которая видела падение самолета, рассказала, что слышала взрыв и видела столб дыма.

Она добавила, что самолет упал в поле недалеко от соседнего населенного пункта.

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