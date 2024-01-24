Около тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Она добавила, что вместе с ними будут присутствовать и представители 13-14 международных организаций. Количество наблюдателей составит не менее 500 человек, пишет 360tv.ru.
По словам Памфиловой, на выборы прибудут представители более ста стран мира. Они получили официальные приглашения от ЦИК РФ, которая имеет право направлять такие приглашения независимым наблюдателям с международным статусом. Всего было отправлено приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран.
Выборы президента России запланированы на период с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний президент, Владимир Путин, зарегистрировался кандидатом самовыдвиженцем. Кроме него, в выборах примут участие Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. В общей сложности в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов, восемь из которых выдвинулись от политических партий.