Около тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России

Выборы президента России запланированы на период с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний президент, Владимир Путин, зарегистрировался кандидатом самовыдвиженцем. Кроме него, в выборах примут участие Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. В общей сложности в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов, восемь из которых выдвинулись от политических партий.