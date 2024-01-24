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Пермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО

Пермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО

24 января 2024, 13:24
Фото: Автовокзал Пермь / VK
Гендиректором компании остался Игорь Вылеток.

Во вторник, 23 января, Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Автовокзал» завершило процесс реорганизации в АО «Индустрия транспорта Пермского края». Об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ.

Уставный капитал «Индустрии транспорта Пермского края» составил 454,3 млн руб. Генеральным директором общества остался Игорь Вылеток.

Решение о госрегистрации выпуска обыкновенных акций АО принято Центробанком 1 декабря 2023 года. Необходимость преобразования автовокзала в АО обусловлена требованиями законодательства РФ, поскольку организационно-правовая форма «ООО» не позволяет компании передавать имущество.

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