Пермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Во вторник, 23 января, Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Автовокзал» завершило процесс реорганизации в АО «Индустрия транспорта Пермского края». Об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ.
Уставный капитал «Индустрии транспорта Пермского края» составил 454,3 млн руб. Генеральным директором общества остался Игорь Вылеток.
Решение о госрегистрации выпуска обыкновенных акций АО принято Центробанком 1 декабря 2023 года. Необходимость преобразования автовокзала в АО обусловлена требованиями законодательства РФ, поскольку организационно-правовая форма «ООО» не позволяет компании передавать имущество.