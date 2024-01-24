Пермский «Молот» вышел в плей-офф

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Пермский ХК «Молот» третий сезон подряд попал в плей-офф чемпионата ВХЛ. Клуб занял 73 очка в 46 матчах. Сейчас ХК занимает второе в турнирной таблице, ХК «Рубин», который идет на первом месте, также попадет в плей-офф.
21 января после победы в Самаре над ЦСК ВВС главный тренер пермского клуба Павел Зубов отметил, что они уже начали подготовку к играм в следующей стадии соревнований: «Сезон подходит к концу и сейчас уже все задумываются о выигрышах, о кубках», — пояснил Зубов.
Спортсменам «Молота» в ближайшее время предстоит провести четыре домашних матча. Однако их результат уже не повлияет на выход команды в плей-офф.