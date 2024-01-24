Пермский «Молот» вышел в плей-офф

21 января после победы в Самаре над ЦСК ВВС главный тренер пермского клуба Павел Зубов отметил, что они уже начали подготовку к играм в следующей стадии соревнований: «Сезон подходит к концу и сейчас уже все задумываются о выигрышах, о кубках», — пояснил Зубов.