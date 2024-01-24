properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Пермский «Молот» вышел в плей-офф

Пермский «Молот» вышел в плей-офф

24 января 2024, 06:14
Фото: vk.com/hc.molot
Команда поборется за Кубок Петрова.

Пермский ХК «Молот» третий сезон подряд попал в плей-офф чемпионата ВХЛ. Клуб занял 73 очка в 46 матчах. Сейчас ХК занимает второе в турнирной таблице, ХК «Рубин», который идет на первом месте, также попадет в плей-офф.

21 января после победы в Самаре над ЦСК ВВС главный тренер пермского клуба Павел Зубов отметил, что они уже начали подготовку к играм в следующей стадии соревнований: «Сезон подходит к концу и сейчас уже все задумываются о выигрышах, о кубках», — пояснил Зубов.

Спортсменам «Молота» в ближайшее время предстоит провести четыре домашних матча. Однако их результат уже не повлияет на выход команды в плей-офф.

Читайте также:
Пермский хоккейный клуб «Молот» покинули еще два игрокаПитерские хоккеисты прервали серию из 17 побед ХК «Молот»«Молот» в гостях переиграл пензенский «Дизель»
#Спорт#Пермь#Молот-Прикамье#Хоккей#Молот#Вхл#Молот,молот-прикамье
Подпишитесь
В Перми экс-пристава Марданову приговорили к пяти годам колонии, но дали отсрочку
Сегодня, 06:27
«Пешеходы переплывали». В Перми произошла серия коммунальных аварий
Сегодня, 05:02
Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России
Сегодня, 02:00
Снято ограничение на движение грузового транспорта на федеральной трассе в Прикамье
Сегодня, 05:13
Стало известно, что еще до лета появится в Черняевском лесу
Сегодня, 05:00