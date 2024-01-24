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Пермский подросток сбежал во Владивосток, чтобы заработать на японскую машину

Пермский подросток сбежал во Владивосток, чтобы заработать на японскую машину

24 января 2024, 05:33
Фото: fusionbrain.ai
Парень сбегает из дома уже не в первый раз.

В Белогорске сотрудники транспортной полиции сняли с поезда 17-летнего парня из Пермского края. Он находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Во время беседы с инспектором по делам несовершеннолетних парень пояснил, что хотел уехать во Владивосток.

Там он планировал заработать, чтобы купить японский автомобиль. При этом родителей о своих планах парень не предупредил — билет на поезд он купил на свои деньги. После задержания парня передали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Белогорске.

В пресс-службе транспортной полиции рассказали изданию amur.kp.ru, что юноша находится на учете из-за склонностей к побегам из дома. Его ищут с помощью полицейских не в первый раз.

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#Пермь#Детский мир#Ржд#Несовершеннолетний
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