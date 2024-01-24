Пермячка отсудила у водителя машины, в которой пострадала в аварии, полмиллиона

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:53
Благодаря помощи судебных приставов пермячка сумела компенсировать себе полмиллиона рублей за моральный ущерб от ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на автодороге Полазна-Чусовой. Легковой автомобиль Hyunday Solaris столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали водитель и пассажирка Hyunday, оба получили тяжелые травмы и длительное время проходили лечение и реабилитацию. В ходе расследования уголовного дела по факту аварии не была установлена вина ни одного из водителей.
Но женщина подала иск о возмещении морального ущерба к водителю иномарки, посчитав, что он должен компенсировать ей нравственные и физические страдания от аварии. В своем обращении в суд пострадавшая указывала, что после случившегося она не только испытывает постоянную боль, но вынуждена вести образ жизни непривычный для нее: отказаться от физических нагрузок, контролировать свое психоэмоциональное состояние, регулярно принимать лекарственные средства и посещать врача.
Гражданка потребовала взыскать с владельца источника повышенной опасности 1 млн. рублей, но районный суд посчитал данную сумму завышенной и назначил компенсацию в 150 тыс. рублей. Истец не согласилась с этим решением и оспорила его в вышестоящей инстанции. После повторного рассмотрения иска размер морального ущерба был увеличен до 500 тыс. рублей.
Приставы своевременно уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о ряде негативных правовых последствий в случае игнорирования требований исполнительного документа. В добровольном порядке долг выплачен не был, и сотрудники ведомства приступили к принудительному исполнению решения суда. Мужчине был временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации, а также с него взыскали исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности. Только после этого гражданин исполнил свои финансовые обязательства перед взыскателем.