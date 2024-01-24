Пермячка отсудила у водителя машины, в которой пострадала в аварии, полмиллиона

Приставы своевременно уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о ряде негативных правовых последствий в случае игнорирования требований исполнительного документа. В добровольном порядке долг выплачен не был, и сотрудники ведомства приступили к принудительному исполнению решения суда. Мужчине был временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации, а также с него взыскали исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности. Только после этого гражданин исполнил свои финансовые обязательства перед взыскателем.