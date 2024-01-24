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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:53

Пермячка отсудила у водителя машины, в которой пострадала в аварии, полмиллиона

Пермячка отсудила у водителя машины, в которой пострадала в аварии, полмиллиона

24 января 2024, 06:52
Фото: properm.ru
Сначала женщина требовала с виновника своих страданий миллион.

Благодаря помощи судебных приставов пермячка сумела компенсировать себе полмиллиона рублей за моральный ущерб от ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на автодороге Полазна-Чусовой. Легковой автомобиль Hyunday Solaris столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали водитель и пассажирка Hyunday, оба получили тяжелые травмы и длительное время проходили лечение и реабилитацию. В ходе расследования уголовного дела по факту аварии не была установлена вина ни одного из водителей.

Но женщина подала иск о возмещении морального ущерба к водителю иномарки, посчитав, что он должен компенсировать ей нравственные и физические страдания от аварии. В своем обращении в суд пострадавшая указывала, что после случившегося она не только испытывает постоянную боль, но вынуждена вести образ жизни непривычный для нее: отказаться от физических нагрузок, контролировать свое психоэмоциональное состояние, регулярно принимать лекарственные средства и посещать врача.

Гражданка потребовала взыскать с владельца источника повышенной опасности 1 млн. рублей, но районный суд посчитал данную сумму завышенной и назначил компенсацию в 150 тыс. рублей. Истец не согласилась с этим решением и оспорила его в вышестоящей инстанции. После повторного рассмотрения иска размер морального ущерба был увеличен до 500 тыс. рублей.

Приставы своевременно уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о ряде негативных правовых последствий в случае игнорирования требований исполнительного документа. В добровольном порядке долг выплачен не был, и сотрудники ведомства приступили к принудительному исполнению решения суда. Мужчине был временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации, а также с него взыскали исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности. Только после этого гражданин исполнил свои финансовые обязательства перед взыскателем.

#Происшествия#Общество#Суд#Приставы#Дтп#Пермские приставы
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