«Пешеходы переплывали». В Перми произошла серия коммунальных аварий

В пресс-службе «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что повреждения обнаружены на сети МКУ «Городская коммунальная служба». Их устраняет подрядчик собственника. Воду ни у кого не отключали, однако из-за низкого давления в некоторые моменты на высоких этажах она может пропадать. Подать заявку на подвоз воды можно по телефону 2100-680 или через электронную почту call@novogor.perm.ru.