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«Пешеходы переплывали». В Перми произошла серия коммунальных аварий

«Пешеходы переплывали». В Перми произошла серия коммунальных аварий

24 января 2024, 05:02
Фото: vk.com/club79471576
Авария на Чернышевского случилась второй раз за две недели.

В Перми случилось коммунальные аварии. О прорыве трубы на улице Чернышевского в социальных сетях сообщили еще вечером 23 января: «Очередной прорыв трубы, вода рекой течет в сторону Южной дамбы. Завтра на дамбе будет каток», — пишут в сообществе «ЧП ДТП Пермь».

В пресс-службе «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что повреждения обнаружены на сети МКУ «Городская коммунальная служба». Их устраняет подрядчик собственника. Воду ни у кого не отключали, однако из-за низкого давления в некоторые моменты на высоких этажах она может пропадать. Подать заявку на подвоз воды можно по телефону 2100-680 или через электронную почту call@novogor.perm.ru.

Вторая авария также произошла вечером во вторник, в районе улиц Самаркандская и Красноуфимская в микрорайоне «Южный». В «Новогор-Прикамье» рассказали Properm.ru, что утечка произошла на сетях «Биомед»: Они же и занимаются ее устранением. На этой сети жителей нет».

В сообществе ТОС «Южный» местные жители пишут, что затопило также территорию в районе остановки «НПО Биомед»: «Сегодня пешеходы переплывали, чтоб сесть на автобусы. Ужас».

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#Коммунальный рай#Пермь#Коммунальная авария#Прорыв трубы
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