Площадка по раздельному сбору отходов открыта в Химках

Площадка «Мегабак» уже функционирует в Химках три года. За это время было отправлено на переработку более 10 тонн отходов, пишет 360tv.ru. Здесь можно сдать старую бытовую технику, обрезки растений, бумагу, картон, стекло, пластиковые и жестяные контейнеры, книги и одежду, как отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.