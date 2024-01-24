Площадка по раздельному сбору отходов открыта в Химках

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Площадка «Мегабак» уже функционирует в Химках три года. За это время было отправлено на переработку более 10 тонн отходов, пишет 360tv.ru. Здесь можно сдать старую бытовую технику, обрезки растений, бумагу, картон, стекло, пластиковые и жестяные контейнеры, книги и одежду, как отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.
На площадке есть мини-офис, где можно получить оплату за сдачу вторсырья в соответствии с прейскурантом. Сумма оплаты зависит от типа собранных отходов.
Такая программа в Химках реализуется в рамках развития комплексной системы обращения с отходами, которая является одной из основных целей национального проекта «Экология».
Ранее стало известно, что власти Красноярского края и «Норникель» запустили масштабную программу по решению экологических проблем в Норильске.