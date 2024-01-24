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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Площадка по раздельному сбору отходов открыта в Химках

24 января 2024, 12:25
В Химках открылась новая площадка для раздельного сбора отходов. Ее название — «Мегабак», и она находится на улице Горького, рядом с владением номер 13 в микрорайоне Сходня.

Площадка «Мегабак» уже функционирует в Химках три года. За это время было отправлено на переработку более 10 тонн отходов, пишет 360tv.ru. Здесь можно сдать старую бытовую технику, обрезки растений, бумагу, картон, стекло, пластиковые и жестяные контейнеры, книги и одежду, как отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

На площадке есть мини-офис, где можно получить оплату за сдачу вторсырья в соответствии с прейскурантом. Сумма оплаты зависит от типа собранных отходов.

Такая программа в Химках реализуется в рамках развития комплексной системы обращения с отходами, которая является одной из основных целей национального проекта «Экология».

Ранее стало известно, что власти Красноярского края и «Норникель» запустили масштабную программу по решению экологических проблем в Норильске.

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