По итогам 2023 года в Пермском крае было раскрыто 51,8% преступлений

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В 2023 году раскрываемость преступлений в Пермском крае составила 51,8%. На территории региона было совершено 41 902 преступлений, что на 2,1% больше показателя 2022 года. Среди тяжких и особо тяжких преступлений раскрываемость составила 50,4%. Данные были озвучены на итоговой коллегии ГУ МВД Прикамья за 2023 год.
Количество совершенных убийств в региональном разрезе снизилось на 23,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 10,7%, изнасилований — на 34,8%, краж из квартир — на 17,9%. Кроме того, уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах — 17,1%. Выявлено 3867 наркопреступлений, при этом увеличилось количество изъятых наркотических веществ — 735 кг (в 2022 году — 154 кг).
По заключению полиции, за 2023 год МВД РФ было направлено 842 представления о запрете въезда иностранных граждан в Прикамье. Кроме того, депортировано и выдворено за пределы страны 624 человека, что на 77,8% больше в годовом выражении. В сфере миграционного законодательства РФ заведено 313 уголовных дела.
За прошлый год случилось 2042 аварии, в которых погибло 244 человека.