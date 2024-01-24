По итогам 2023 года в Пермском крае было раскрыто 51,8% преступлений

Количество совершенных убийств в региональном разрезе снизилось на 23,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 10,7%, изнасилований — на 34,8%, краж из квартир — на 17,9%. Кроме того, уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах — 17,1%. Выявлено 3867 наркопреступлений, при этом увеличилось количество изъятых наркотических веществ — 735 кг (в 2022 году — 154 кг).