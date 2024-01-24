Под Красновишерском задержан пьяный водитель без прав на угнанном автомобиле

Когда собутыльник уснул, злоумышленник взял его мобильный, с помощью банковского приложения оформил кредит на сумму 5 тыс. рублей и перевел деньги себе на карту. Далее мужчина похитил ключи от автомобиля сожителя тети, которые лежали в открытом доступе и уехал в Соликамск на рейсовом автобусе. Добравшись до автомобиля, завел его и отправился в Красновишерск в гости к знакомым, где был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.