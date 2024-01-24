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Под Красновишерском задержан пьяный водитель без прав на угнанном автомобиле

Под Красновишерском задержан пьяный водитель без прав на угнанном автомобиле

24 января 2024, 06:06
Фото: 1MI
До этого он обокрал собутыльника

Под Красновишерском инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя без водительского удостоверения на угнанном автомобиле. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В середине января ночью сотрудники Госавтоинспекции под Красновишерском в ходе патрулирования остановили автомобиль «Богдан». При проверке документов было установлено, что 31-летний водитель не имеет удостоверения на право управления транспортным средством и не является его владельцем. Кроме того, за рулем легковушки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, которое подтвердилось при проведении процедуры освидетельствования.

Выяснилось, что накануне гражданин находился в гостях у тети в посёлке Березовая Старица. Там с ее сожителем гость пил алкоголь. В ходе застолья фигурант узнал, что на днях мужчина ездил в Соликамск, где у него сломался автомобиль. Легковушку пришлось оставить у дома товарища.

Когда собутыльник уснул, злоумышленник взял его мобильный, с помощью банковского приложения оформил кредит на сумму 5 тыс. рублей и перевел деньги себе на карту. Далее мужчина похитил ключи от автомобиля сожителя тети, которые лежали в открытом доступе и уехал в Соликамск на рейсовом автобусе. Добравшись до автомобиля, завел его и отправился в Красновишерск в гости к знакомым, где был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

В настоящее время по фактам кражи с банковского счета и угона возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, составлены протоколы об административных правонарушениях. Мужчина арестован на 10 суток.

#Происшествия#Угон#Криминал#Пьяный#Угон автомобиля
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