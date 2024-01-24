Погиб на территории ДНР. В Чусовом простились с убитым на СВО рядовым

СВО началась 24 февраля 2022 года, она должна завершиться, когда будут выполнены все задачи, ранее сообщали федеральные власти. Данные об общем количестве погибших держатся в тайне. Об убитых военнослужащих сообщают власти округов и районов, а также администрации учебных заведений.