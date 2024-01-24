Погиб на территории ДНР. В Чусовом простились с убитым на СВО рядовым

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Сегодня, 24 января, в Чусовом простились с 56-летним местным жителем Михаилом Власовым. Мужчина погиб во время СВО 29 ноября прошлого года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Михаил родился 21 ноября 1967 года. Он решил проходить военную службу в зоне проведения СВО в отделении захвата четвертого штурмового взвода штурмовой роты «В» войсковой части 52892. Рядовой Власов погиб при выполнении задач на территории ДНР, в селе Новобахмутовка.
СВО началась 24 февраля 2022 года, она должна завершиться, когда будут выполнены все задачи, ранее сообщали федеральные власти. Данные об общем количестве погибших держатся в тайне. Об убитых военнослужащих сообщают власти округов и районов, а также администрации учебных заведений.