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56-летний рядовой из Чусового погиб на территории ДНР во время СВО

Погиб на территории ДНР. В Чусовом простились с убитым на СВО рядовым

24 января 2024, 10:20
Фото: пресс-служба администрации Чусовского городского округа

56-летний рядовой из Чусового погиб на территории ДНР во время СВО

За неделю до гибели у мужчины был день рождения.

Сегодня, 24 января, в Чусовом простились с 56-летним местным жителем Михаилом Власовым. Мужчина погиб во время СВО 29 ноября прошлого года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Михаил родился 21 ноября 1967 года. Он решил проходить военную службу в зоне проведения СВО в отделении захвата четвертого штурмового взвода штурмовой роты «В» войсковой части 52892. Рядовой Власов погиб при выполнении задач на территории ДНР, в селе Новобахмутовка.

СВО началась 24 февраля 2022 года, она должна завершиться, когда будут выполнены все задачи, ранее сообщали федеральные власти. Данные об общем количестве погибших держатся в тайне. Об убитых военнослужащих сообщают власти округов и районов, а также администрации учебных заведений.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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