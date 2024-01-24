Погиб за несколько дней до дня рождения. В Прикамье простятся с молодым военным

Появилась информация о гибели еще одного жителя Пермского края на специальной военной операции. Рядовой Алексей Кафенко, родившийся в поселке Серебрянка, был убит 10 декабря 2023 года, сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в социальных сетях. Прощание с военным состоится утром 24 января в Серебрянке.