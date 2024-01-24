Погиб за несколько дней до дня рождения. В Прикамье простятся с молодым военным

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Появилась информация о гибели еще одного жителя Пермского края на специальной военной операции. Рядовой Алексей Кафенко, родившийся в поселке Серебрянка, был убит 10 декабря 2023 года, сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в социальных сетях. Прощание с военным состоится утром 24 января в Серебрянке.
Судя по странице военного в социальных сетях, парню было 22 года, он не дожил до дня рождения несколько дней.