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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

На СВО был убит 22-летний военный из Пермского края

Погиб за несколько дней до дня рождения. В Прикамье простятся с молодым военным

24 января 2024, 04:26
Фото: Соцсети военного

На СВО был убит 22-летний военный из Пермского края

Прощание с военнослужащим состоится сегодня.

Появилась информация о гибели еще одного жителя Пермского края на специальной военной операции. Рядовой Алексей Кафенко, родившийся в поселке Серебрянка, был убит 10 декабря 2023 года, сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в социальных сетях. Прощание с военным состоится утром 24 января в Серебрянке.

Судя по странице военного в социальных сетях, парню было 22 года, он не дожил до дня рождения несколько дней.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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