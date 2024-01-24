Полисы ОМС получили свыше 3,2 миллиона жителей новых регионов

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Издание пишет, что на начало января 2024 года свыше 3,2 миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей уже получили полисы обязательного медицинского страхования, пишет ТАСС.
По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, в декабре 2022 года в новых регионах Российской Федерации начали работу территориальные фонды ОМС. На сегодняшний день жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей выдано свыше 3,2 миллиона цифровых полисов обязательного медицинского страхования. Федеральный фонд и территориальные фонды из других субъектов продолжают помогать в организации системы ОМС.
На январь текущего года полис ОМС получили более 1,5 млн жителей ДНР, в ЛНР — более 1,1 млн человек, в Запорожской области — почти 400 тыс. человек, в Херсонской — более 250 тыс. человек.
Граждане, которые еще не оформили полисы обязательного медицинского страхования, могут подать заявление как в офисах территориальных фондов новых регионов, включая те, которые расположены в медицинских организациях, так и в личном кабинете на портале госуслуг.