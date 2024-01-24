После публикации о горящем полигоне в Кунгуре организована внеплановая проверка

В соответствии с федеральным законодательством, способы утилизации и захоронения ТБО должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством РФ (ч. 1 ст. 51 ФЗ от 10.01.2022 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). На прошлой неделе, 16 января, государственный инспектор РФ в области охраны окружающей среды совершил выезд и провел осмотр в районе полигона деревни Мыльники Кунгурского района. Во время осмотра установлено, что на полигоне происходило тление отходов без открытого горения.