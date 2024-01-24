После публикации о горящем полигоне в Кунгуре организована внеплановая проверка

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО «ПЗПУ Эко-Система», занимающегося утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов (ТБО) на полигоне в Кунгурском районе. Ранее местные жители пожаловались Properm.ru на запах горящего пластика, распространявшийся на десятки километров вокруг полигона.
Несмотря на инцидент, основания для проведения контрольного надзорного мероприятия или возбуждения административного производства у управления отсутствуют, говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос Properm.ru. Это объясняется ограничениями, установленными постановлением правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
В соответствии с федеральным законодательством, способы утилизации и захоронения ТБО должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством РФ (ч. 1 ст. 51 ФЗ от 10.01.2022 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). На прошлой неделе, 16 января, государственный инспектор РФ в области охраны окружающей среды совершил выезд и провел осмотр в районе полигона деревни Мыльники Кунгурского района. Во время осмотра установлено, что на полигоне происходило тление отходов без открытого горения.
После запроса Properm.ru прокуратура Пермского края направила требования в краевой Роспотребнадзор и Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения внеплановой выездной проверки в отношении организации, использующей полигон ТБО. По итогам проведения проверки управление Росприроднадзора рассмотрит вопрос о применении мер административного реагирования в отношении ООО «ПЗПУ Эко-Система».