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скриншот видео, снятого местными жителями

После публикации о горящем полигоне в Кунгуре организована внеплановая проверка

24 января 2024, 11:06
скриншот видео, снятого местными жителями

В Кунгуре организовали внеплановую проверку после публикаций о горящем полигоне

Ситуацией заинтересовались в Росприроднадзоре и прокуратуре.

Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО «ПЗПУ Эко-Система», занимающегося утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов (ТБО) на полигоне в Кунгурском районе. Ранее местные жители пожаловались Properm.ru на запах горящего пластика, распространявшийся на десятки километров вокруг полигона.

Несмотря на инцидент, основания для проведения контрольного надзорного мероприятия или возбуждения административного производства у управления отсутствуют, говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос Properm.ru. Это объясняется ограничениями, установленными постановлением правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В соответствии с федеральным законодательством, способы утилизации и захоронения ТБО должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством РФ (ч. 1 ст. 51 ФЗ от 10.01.2022 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). На прошлой неделе, 16 января, государственный инспектор РФ в области охраны окружающей среды совершил выезд и провел осмотр в районе полигона деревни Мыльники Кунгурского района. Во время осмотра установлено, что на полигоне происходило тление отходов без открытого горения.

После запроса Properm.ru прокуратура Пермского края направила требования в краевой Роспотребнадзор и Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения внеплановой выездной проверки в отношении организации, использующей полигон ТБО. По итогам проведения проверки управление Росприроднадзора рассмотрит вопрос о применении мер административного реагирования в отношении ООО «ПЗПУ Эко-Система».

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#Общество#Пермь#Экология#Прокуратура#Кунгур#Росприроднадзор
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