Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России

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— Александр Владимирович, самая актуальная тема конца прошлого года — ее даже президент РФ не обошел стороной, — цены на яйца. Что с ними вообще приключилось? Как в Пермском крае развивалась эта история?
— Каждый год подобные истории развиваются по одному и тому же сценарию: спрос волнообразный в течение года, летом происходит его падение, а ближе к Пасхе и осенью-зимой спрос повышается. Объемы продаж у производителей и объемы закупа торговыми сетями тоже неравномерны в течение года. Из-за этого цена растет в месяцы повышенного спроса и падает, когда спрос снижается.
Но в конце 2023 года, по отношению к концу 2022-го, рост цены на куриное яйцо составил примерно 30%, яйцо стало дороже на 20–30 рублей.
Почему так произошло? Производство яйца осталось на том же уровне. Птицефабрики не увеличивали производство яйца в последнее время. Меж тем, население начало потреблять яиц больше, чем раньше. Почему? Потому что это источник достаточно дешевого белка (цена же выросла и на мясо, на свинину и говядину).
На территории Пермского края осуществляют деятельность четыре птицефабрики: «Чайковская», «Менделеевская», «Комсомольская» и «Пермская». Основным видом производимой продукции трех из них («Комсомольская», «Менделеевская», «Чайковская») является яйцо куриное пищевое. Основными видами производимой продукции ПТФ «Пермская» является мясо птицы и инкубационное яйцо.
Три из четырех птицефабрик (за исключением ПТФ «Чайковская») входят в состав агрохолдингов: «Менделеевская» в составе агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» (Москва), «Пермская» в составе агрохолдинга «АГРОСИЛА» (Татарстан), «Комсомольская» в составе Группы компаний «Таврос» (Башкирия).
Пермский край в принципе избыточен по производству куриного яйца, то есть мы не потребляем всё яйцо, которое производим. «Чайковская» реализует на территории края только 50% производимой продукции, а «Комсомольская» — только 14%, всё остальное вывозится в другие регионы.
— И несмотря на это цены выросли?
— Находясь в вертикальной интеграции, пермские птицефабрики лишены самостоятельности в принятии решений по формированию и утверждению конечной цены на куриное яйцо. Цены формируются в управляющих компаниях соответствующих агрохолдингов.
— Удавалось ли сдерживать цены или нет? Вообще, возможно ли сдерживать эти цены?
— Провели совещание с участием Прокуратуры Пермского края, пригласили производителей. Производители пояснили, что 90% покупателей куриного яйца — это торговые федеральные сети. Магазины у дома и киоски практически не покупают куриное яйцо. Лет 8 назад таких мелких точек, реализующих яйцо, было 400, сейчас их осталось всего 10.
У федеральных сетей два формата закупа куриного яйца: короткие биржевые торги, когда они закупают короткими партиями, допустим, на месяц. Это конкурентная процедура — кто ниже цену даст, у того и покупают. Второй формат — долгосрочные контракты на год. Федеральные сети большие объемы покупают через биржевые торги (70%) и только 30% — через долгосрочные контракты. Производителям, конечно, намного выгоднее, прозрачнее и понятнее планировать бизнес через долгосрочные контракты.
Федеральные сети не хотят в декабре закупать яйцо, — цена же высокая, — поэтому они на бирже закупают, а долгосрочные контракты хотят заключать летом, когда цена будет по низу рынка. Но этого не хотят производители.
Поэтому мы выход из ситуации видим такой: нужно создать законодательный механизм, который позволит поставить в рамки федеральные торговые сети, обяжет их заключать долгосрочные контракты, или больший объем вывести на долгосрочные контракты, но через справедливую цену. Потому что летом цена бывает и ниже себестоимости. Если бы был долгосрочный контакт со справедливой ценой, не снижающей рентабельность производителей, то в течение года цена для покупателей была бы равномерная.
Есть еще один механизм — заключение соглашений о сдерживании цены. Такое можно осуществить на уровне региона, но тут есть нюанс. Если мы заключаем такое соглашение на уровне субъекта федерации, то субсидировать будем и другие регионы, потому что не всё производимое нашими птицефабриками яйцо реализуется у нас в Прикамье. Некоторые субъекты РФ, где птицефабрики работают на местные регионы, такие соглашения заключали, это допустимо с точки зрения антимонопольного законодательства. Производители и власти региона договариваются, что цена не повышается в течение определенного периода, взамен производители получают какие-то меры поддержки.
Еще один механизм — установление предельных розничных цен, но мы не рассматриваем его, он сильно дисбалансирует рынок, может привести к пустым полкам.
— Какие еще продукты дорожали? В отношении каких продуктов или товаров приходилось предпринимать меры для сдерживания роста цен?
— Динамика была разнонаправленная. На товары первой необходимости летом 2023 года цены снизились примерно на 10%. В сентябре 2023 года пошел рост, примерно на 11–13% за год цены выросли. В 2024 году зафиксировано снижение цены на яйцо, где-то, говорят, уже можно по 77 рублей за десяток купить.
— Как контролируют цены на социально значимые продукты?
— ФАС работает с торговыми сетями, чтобы они самоограничивали себя по социально значимым товарам на уровне 5–10%. Есть определенные сорта хлеба, молока, по которым наценку не рекомендуется превышать на 5–10%.
— В 2023 году над чем работало УФАС? Какие дела были в приоритете?
— В 2023 году завершили два крупных дела по производителям блоков из газобетона, это «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон». Было установлено, что компании доминируют на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в границах Пермского края. Летом 2022 года компании увеличили отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза. Увеличение стоимости товара не соответствовало увеличению затрат на его производство. Компании были признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Им были выданы предписания о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Производители снизили необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки еще в ходе рассмотрения дел, однако решили оспорить решение и предписание Пермского УФАС в суде.
Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев иск АО «Пермтрансжелезобетон», поддержал позицию антимонопольного ведомства. Спор между Пермским УФАС и АО «Специализированный застройщик ПЗСП» в первой инстанции будет рассматриваться 31 января 2024 года. За нарушение закона о защите конкуренции обеим компаниям грозят штрафные санкции от 300 тыс. до 1 млн рублей.
— В 2023 году много было заявлений и дел по нарушению права технологического присоединения к сетям газоснабжения, электроснабжения. Пермский край является лидером по количеству заявок на догазификацию. И в некоторых случаях газовики не успевают. Заводим административные дела, штрафуем. Два основных оператора — «Газпром газораспределение Пермь» и МРСК Урала, крупнейшая сетевая компания.
— Цены на технологическое подключение к электроснабжению выросли с 500 рублей до 30 тыс. рублей.
— Если 15 кВ подключать — 75 тыс. рублей.
— И даже с такой ценой не успевают справиться с заявками?
— Не успевают. Они же большая структура. За 6 месяцев надо сеть построить, трансформатор поставить. Для этого сначала нужно сделать проект. Проект через городские земли, в основном, идет. Надо согласовать со всеми. Пока в работу отдадут, пока все согласования получат…
— Каковы общие суммы штрафов за несвоевременное технологическое присоединение?
— По 2023 году общая сумма составила 13,5 млн рублей, большая часть за электроснабжение.
— Как-то влияют штрафы ускорение?
— Да, конечно, мы же обязываем в течение месяца произвести подключение.
— Где, в каких территориях края больше всего жалоб по отсутствию подключений в рамках догазификации?
— Пермский район. Оттуда только из Култаево было 20 заявлений. Всех подключили, кто обращался.
— Насколько уменьшилось/увеличилось количество дел, связанных с торгами, неконкурентными закупками, сговорами на торгах?
— Структура жалоб поменялась в 2023 году. Связано это с тем, что теперь есть определенный барьер — жалобу может подавать только лицо, которое отвечает требованиям закона. Заявиться на торги может только подрядчик, у которого опыт не меньше 20% от суммы контракта (например, сумма контракта 20 млн рублей, соответственно, должен быть опыт на 4 млн рублей). Раньше было большое количество обращений от так называемых профессиональных жалобщиков, которые обжаловали все закупки. Теперь для них крупные закупки стали проблемой. И количество жалоб снизилось почти наполовину.
Всего в 2023 году поступило примерно 900 жалоб, из них порядка 45% признаны обоснованными. Свою роль сыграла централизация закупочной деятельности, в 2023 году все закупки идут через министерство по регулированию контрактной системы, поэтому документация стала грамотнее.
— Вообще закупки нужны, чтобы экономить бюджетные деньги. Удалось сэкономить?
— Да. В 2023 году разыграно контрактов почти на 108 млрд рублей, экономия составила 5,9 млрд рублей.
— А по поводу сговоров на торгах?
— В 2023 году завершили расследование дела, которое было выявлено изначально системой «ФАС-антикартель», закупка почти на 90 млн рублей автомобилей скорой медицинской помощи. Компании признались, что был сговор. Одна из компаний была освобождена от ответственности, так как она первая сообщила о нарушении закона. Вторая была оштрафована на 4,6 млн рублей.
— Есть ощущение, что выросло количество закупок у единственного поставщика. Так ли это?
— Скорее, нет. От общего числа закупок — конкурентных больше 70%, закупок у единственного поставщика — не больше 15%. В целях защиты страны от внешнесанкционного давления субъекты РФ имели право в 2023 году заключать контракты с единственным поставщиком в целях обеспечения обороны, безопасности государства. Таких закупок в Пермском крае было осуществлено на сумму 15 млрд рублей, это примерно 15% от совокупного объема закупок. Среднее количество заявок на торгах выросло. Было 2,3 в 2022 году, стало 2,7.
— В связи с новыми требованиями новичкам очень сложно выходить на торги. Как им нарабатывать опыт?
— Только в коммерции. Там надо этот опыт заработать, после чего в госзакупки прийти.
— Следующая ценовая тема — топливо. Почему в Пермском крае дорогой бензин? Какие меры принимались для сдерживания цены, и что будет дальше?
— С начала 2023 года до июня цена на бензин не росла. В июне резко выросла биржевая цена, это привело к тому, что в розничном сегменте пошел рост. Рост был в биржевом сегменте настолько велик, что в сентябре 2023 года правительство вводило запрет на экспорт бензина из РФ, он действовал до ноября, пока избыток топлива не восстановился. В ноябре биржевые цены пошли вниз, и в декабре, по сравнению с июнем, снизились в два раза (с 66 до 33 тыс. рублей за тонну).
В декабре 2023 года выросла цена на бензин на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Цена на бирже снизилась по сравнению с летом 2023-го практически на 60%, у компаний в декабре восстановилась маржинальность торговли. Они зарабатывали очень хорошо. Закупочные цены упали, биржевые цены упали. Тем не менее, они вдруг решили поднять розничную цену, причем сделали это трижды за короткий период: 16, 20 и 23 декабря. В итоге почти на 1 рубль 15 копеек поднял цену «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», а независимые компании вслед за ним подняли цену на 20 копеек. На самом деле, они особо не планировали, как мы выяснили, увеличивать цену, и дальше не стали поднимать, потому что и так маржинальность есть. В итоге разница между ценой на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ценой на АЗС других компаний составляет почти 1,5 рубля.
— Какое может быть решение? Они обязаны снизить цену?
— Мы выносим предписание об установлении справедливых цен (если они к этому времени цену сами не снизят). В 2022 году компания снижала цену во время рассмотрения аналогичного дела.
— Почему в Татарстане пермский бензин дешевле?
— У компании, действительно, разное поведение в разных субъектах РФ. Начинаем им показывать: смотрите, вы в Перми подняли цену на 1,15 рубля, а в Татарстане цену вообще не поднимали в декабре 2023 года. Почему? Потому что там компания не занимает доминирующего положения, конкуренция другая, более высокая. В Прикамье затраты на логистику ниже, чем те же затраты в Татарстане, а цена у нас выше.
— Надо развивать конкуренцию?
— Конечно, чем больше зайдет крупных нефтяных компаний в Пермский край, тем лучше ситуация будет с ценами на бензин.
— Сколько времени дело будет рассматриваться?
— Предельный срок — 9 месяцев. Обычно мы за 4–6 месяцев укладываемся.
— Проверяете ли вы экономическую обоснованность тарифов сейчас?
— Только по поручению ФАС РФ, центрального органа. Сейчас Пермь перешла на метод подсчета тарифа так называемой «альтернативной котельной», Минэнерго разработало интерактивный инструмент — калькулятор стоимости тепла. Уверен, что жалоб по обоснованности тарифа теперь будет меньше. Тариф не снизится, он будет продолжать расти, но смысл в том, чтобы увеличить инвестиционную составляющую. Сейчас компаниям оплачивают все аварии, утечки. А будет выгодно менять сети, не 100 км, например, а 300 переложить, так как это особенно учитывается в тарифе «альткотельной».
— Новая тема — реклама в блогах, в социальных сетях. Были ли жалобы после ужесточения правил Роскомнадзора? Как отличить рекламу от не-рекламы?
— Тема непростая. Она на стыке полномочий «Роскомнадзора» и ФАС. Есть официальные разъяснения ФАС в достаточно простых слайдах.
Нам поступило 7 заявлений, сейчас рассматриваем три дела. Несколько совещаний проводили с экспертным сообществом на площадке Пермской торгово-промышленной палаты, у уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Появилась необходимость маркировать рекламу, есть оператор рекламных данных, есть пометка — идентификатор рекламы. Наши полномочия — проверить пометку рекламы и сведения о рекламодателе. Роскомнадзор смотрит наличие правильно размещенного (до рекламного текста) идентификатора и контролирует передачу информации операторам рекламных данных.
Базовый принцип такой: на своей страничке в соцсетях про себя и то, что производишь, рассказывать можно, это не реклама. Если информация о вашей продукции появилась на чужих ресурсах, сайтах, новостных лентах, страницах блогеров, то это может быть реклама. Если блогер регулярно делает обзоры какой-то продукции, не выделяя тех или иных производителей, это не реклама. Если начинает выделять какой-то товар (шрифтом, рамочкой, словесно, мол, я этим пользуюсь), то это уже реклама. Тут неважно, заплатили или нет за эту информацию.
Да, тут ловушка. Если вы на своем ресурсе решили что-то рекламировать безвозмездно, это всё равно реклама.
— «Я сходил в классное кафе, мне так понравилось» — это реклама?
— Если это просто отзыв частного лица, то, конечно, нет. Реклама подразумевает, что предприниматель, размещая рекламу, получает от нее доход.
— Если кто-то продолжает в запрещенных соцсетях размещаться, их не оштрафуют, потому что это запрещенные сети? Или как?
— Вопрос пока остается открытым. Тема обсуждается.