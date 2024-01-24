Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России

В декабре 2023 года выросла цена на бензин на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Цена на бирже снизилась по сравнению с летом 2023-го практически на 60%, у компаний в декабре восстановилась маржинальность торговли. Они зарабатывали очень хорошо. Закупочные цены упали, биржевые цены упали. Тем не менее, они вдруг решили поднять розничную цену, причем сделали это трижды за короткий период: 16, 20 и 23 декабря. В итоге почти на 1 рубль 15 копеек поднял цену «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», а независимые компании вслед за ним подняли цену на 20 копеек. На самом деле, они особо не планировали, как мы выяснили, увеличивать цену, и дальше не стали поднимать, потому что и так маржинальность есть. В итоге разница между ценой на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ценой на АЗС других компаний составляет почти 1,5 рубля.