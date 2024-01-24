Сейсмолог Шебалин назвал редким явлением землетрясение под Краснодаром

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
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В то же время, магнитуда 4,5 делает недавнее землетрясение необычным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Шебалина, подобные толчки не представляют угрозы разрушений и афтершоков. В худшем случае могут произойти небольшие повреждения из-за населенности района, но более сильные землетрясения маловероятны после этого события.
Специалист также указал на более высокую сейсмоактивность Крыма, где есть больше вероятности движения плит. Однако и там ситуация не будет критической.