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Published Сегодня, 17:34

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Updated Сегодня, 17:37

Сейсмолог Шебалин назвал редким явлением землетрясение под Краснодаром

24 января 2024, 17:34
Геофизик Петр Шебалин назвал землетрясение в Краснодарском крае редким явлением. Он отметил, что этот регион не является активной сейсмической зоной, однако иногда там возникают незначительные толчки.

В то же время, магнитуда 4,5 делает недавнее землетрясение необычным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Шебалина, подобные толчки не представляют угрозы разрушений и афтершоков. В худшем случае могут произойти небольшие повреждения из-за населенности района, но более сильные землетрясения маловероятны после этого события.

Специалист также указал на более высокую сейсмоактивность Крыма, где есть больше вероятности движения плит. Однако и там ситуация не будет критической.

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