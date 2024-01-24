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В ФПК объяснили ошибочную высадку пассажиров в Пермском крае

«Шли километры по лесу». В ФПК объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье

24 января 2024, 02:53
Фото: fusionbrain.ai

В ФПК объяснили ошибочную высадку пассажиров в Пермском крае

В компании сейчас проводят расследование.
Сюжет
Ржд

«Федеральная пассажирская компания» прокомментировала инцидент с пассажирами поезда Томск — Адлер, которых по ошибке высадили в лесу в Пермском крае. В ФПК пояснили, что пассажиры вышли на станции Щучье Озеро, хотя ехали до станции Чернушка. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости.

Четверым пассажирам оплатили такси до пункта назначения, двоих — доставили следующим поездом. В ФПК извинились перед пассажирами, им компенсируют стоимость билетов и начислят по 7 тыс. баллов. Сейчас в компании проводится служебное расследование.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одну из пассажирок утверждает, что некоторым людям пришлось идти ночью несколько километров по лесу, пока их не подобрал другой поезд.

«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и все. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели», — пояснила девушка.
Пассажиров поезда по ошибке высадили в глухом лесу под Пермью
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#Пермь#Ржд#Чернушка#Расследование#Поезд#Компенсация#Федеральная пассажирская компания
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