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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Снято ограничение на движение грузового транспорта на федеральной трассе в Прикамье

Снято ограничение на движение грузового транспорта на федеральной трассе в Прикамье

24 января 2024, 05:13
Фото: properm.ru
Ограничение было введено вчера вечером.

С 9:00 24 января снято временное ограничение движения грузового транспорта на федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга». Об этом сообщают в краевом МЧС.

Ограничение в целях обеспечения безопасности дорожного движения ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства» вводилось на автомобильной дороге общего пользования федерального значения:

— М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к г. Пермь, км 339+707 — км 371+000.

Движение было ограничено вчера в 17:00.

#Ограничение движения#Неблагоприятные метеоусловия#Транспорт#Неблагоприятные погодные условия
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