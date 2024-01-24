Снято ограничение на движение грузового транспорта на федеральной трассе в Прикамье

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:13
С 9:00 24 января снято временное ограничение движения грузового транспорта на федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга». Об этом сообщают в краевом МЧС.
Ограничение в целях обеспечения безопасности дорожного движения ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства» вводилось на автомобильной дороге общего пользования федерального значения:
— М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к г. Пермь, км 339+707 — км 371+000.
Движение было ограничено вчера в 17:00.