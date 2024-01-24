Соликамский 19-летний закладчик ближайшие годы проведет в колонии

Через какое-то время на связь с молодым человеком вышел куратор магазина и предложил подработку. Новоиспеченный курьер прошел небольшой инструктаж и поехал в Березники. Там по фото он нашел схрон с оптовой партией запрещенного вещества, который привез в Соликамск. Расфасованный на разовые дозы наркотик осужденный разложил в северной части города по тайникам для последующего сбыта.