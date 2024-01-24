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Соликамский 19-летний закладчик ближайшие годы проведет в колонии

Соликамский 19-летний закладчик ближайшие годы проведет в колонии

24 января 2024, 06:32
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Молодой человек признан виновным в 14 эпизодах распространения наркотиков.

В Соликамске состоялся суд над 19-летним молодым человеком. Он признан виновным в совершении 14 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Летом минувшего года осужденный стал сотрудничать с нелегальным интернет-магазином, который специализировался на продаже запрещенных веществ. Сначала молодой человек заказал для себя пробную дозу наркотика. По полученным координатам он нашел тайник-закладку в лесном массиве и забрал сверток. Часть содержимого закладки соликамец употребил, остальную синтетику оставил на хранение.

Через какое-то время на связь с молодым человеком вышел куратор магазина и предложил подработку. Новоиспеченный курьер прошел небольшой инструктаж и поехал в Березники. Там по фото он нашел схрон с оптовой партией запрещенного вещества, который привез в Соликамск. Расфасованный на разовые дозы наркотик осужденный разложил в северной части города по тайникам для последующего сбыта.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали курьера в ходе оперативных мероприятий. При личном досмотре у молодого человека был изъят N-метилэфедрон, а в архиве его телефона сыщики обнаружили 19 фотографий тайников с географическими координатами.

На указанных адресах полицейские изъяли 13 свертков, остальные тайники оказались пустыми. Молодой человек пояснил, что таким образом он пытался ввести в заблуждение куратора, который ждал от него максимального количества закладок, а заполнять тайники фигуранту было уже нечем — часть наркотиков он употребил сам.

Органами следствия в отношении соликамца было возбуждено 14 уголовных дел, которые впоследствии объединили в одно производство.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#Общество#Криминал#Наркотики#Соликамск#Наркодилер
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