Среди участников сорвавшегося обмена пленными было несколько пермяков

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В ходе планируемого сегодня обмена пленными между Россией и Украиной должны были вернуться домой несколько пермяков. Как рассказал URA. RU уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, по предварительным данным, военнослужащие из Пермского края фигурировали в списках на обмен.
«Еще утром я знал о готовящемся обмене пленными. По предварительным данным, в списках было несколько военнослужащих из Пермского края» — заявил изданию омбудсмен.
О том, что Ил-76 был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T», ранее сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в самолете находилась часть пленных ВСУ, которые должны были принять участие в обмене по формуле «192 на 192». По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, из них 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли.