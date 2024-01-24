Среди участников сорвавшегося обмена пленными было несколько пермяков

О том, что Ил-76 был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T», ранее сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в самолете находилась часть пленных ВСУ, которые должны были принять участие в обмене по формуле «192 на 192». По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, из них 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли.