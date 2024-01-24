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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Среди участников сорвавшегося обмена пленными было несколько пермяков

Среди участников сорвавшегося обмена пленными было несколько пермяков

24 января 2024, 15:22
Фото: соцсети
Сейчас обменный процесс, вероятно, будет поставлен на паузу.

В ходе планируемого сегодня обмена пленными между Россией и Украиной должны были вернуться домой несколько пермяков. Как рассказал URA. RU уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, по предварительным данным, военнослужащие из Пермского края фигурировали в списках на обмен.

«Еще утром я знал о готовящемся обмене пленными. По предварительным данным, в списках было несколько военнослужащих из Пермского края» — заявил изданию омбудсмен.

О том, что Ил-76 был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T», ранее сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в самолете находилась часть пленных ВСУ, которые должны были принять участие в обмене по формуле «192 на 192». По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, из них 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли.

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#Происшествия#Сво#Сапко
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