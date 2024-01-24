Стало известно, что еще до лета появится в Черняевском лесу

На данный момент в рамках благоустройства в Черняевском лесу оборудованы деревянные настилы длиной 1350 м, обустроены беговые и велосипедные маршруты длиной 18 км, создана новая пешеходная Аллея «Меридиан» длиной 2 км, оборудовано освещение на 5 км пешеходных и лыжных маршрутах. Установлены семь входных групп, навигация, закончены работы по реновации комплексных мест отдыха «Паутинка», «Площадка ветеранов», «Золотые пески», установлены камеры видеонаблюдения.