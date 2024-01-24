Стало известно, что еще до лета появится в Черняевском лесу

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До этого лета в Черняевском лесу запланированы работы. Объем предстоящих работ депутатам гордумы озвучила первый заммэра Перми Ольга Андриянова.
Так, до лета планируется ремонт переездов через водные объекты, расширение велосипедных маршрутов, освещение малых архитектурных форм, оборудование санузлов автономными системами водоотведения и водоснабжения.
На данный момент в рамках благоустройства в Черняевском лесу оборудованы деревянные настилы длиной 1350 м, обустроены беговые и велосипедные маршруты длиной 18 км, создана новая пешеходная Аллея «Меридиан» длиной 2 км, оборудовано освещение на 5 км пешеходных и лыжных маршрутах. Установлены семь входных групп, навигация, закончены работы по реновации комплексных мест отдыха «Паутинка», «Площадка ветеранов», «Золотые пески», установлены камеры видеонаблюдения.