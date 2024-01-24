Таксист-нелегал подобрал у пермского аэровокзала телефон и попал под статью

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В Перми задержали пожилого таксиста-нелегала за кражу. Мужчина подобрал мобильный на автопарковке аэровокзала и пользовался ним, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
17 января в дежурную часть Пермского ЛО МВД России на транспорте позвонила женщина и сообщила, что 29 декабря прошлого года при выходе из такси у аэровокзала города Перми она потеряла мобильный телефон стоимостью 11 тыс. рублей. Заявительница — 46-летняя жительница Перми.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 71-летний официально не трудоустроенный пермяк, который ранее не имел проблем с законом.
Задержанный пояснил полицейским, что он неофициально «таксует» и 29 декабря вечером на автопарковке у аэровокзала АО «Международный аэропорт» Пермь заметил на земле мобильный телефон, который решил забрать. Со слов таксиста, он собирался найти хозяина телефона и вернуть гаджет. Однако при этом мужчина вытащил из телефона прежнюю сим-карту и все это время пользовался мобильным.
Потерпевшая пояснила, что в тот день она приехала на такси в аэропорт. Пропажу телефона заметила в тот же вечер, но не хотела сообщать в полицию, и только 17 января заявила о пропаже.
В настоящее время подразделением дознания Пермского ЛО МВД России на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».