Таксист-нелегал подобрал у пермского аэровокзала телефон и попал под статью

Задержанный пояснил полицейским, что он неофициально «таксует» и 29 декабря вечером на автопарковке у аэровокзала АО «Международный аэропорт» Пермь заметил на земле мобильный телефон, который решил забрать. Со слов таксиста, он собирался найти хозяина телефона и вернуть гаджет. Однако при этом мужчина вытащил из телефона прежнюю сим-карту и все это время пользовался мобильным.