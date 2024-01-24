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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Татьяна Чуксина может стать полноценным главой минэкономразвития Прикамья

Татьяна Чуксина может стать полноценным главой минэкономразвития Прикамья

24 января 2024, 14:22
Фото: соцсети Татьяны Чуксиной
Сейчас чиновник возглавляет краевое министерство с приставкой «и.о.»

Губернатор Дмитрий Махонин окончательно определился по кандидатуре нового главы Министерства экономического развития и инвестиций Пермской края. Об этом сообщает телеграм-канал «Умная Пермь».

По информации канала, принято решение об утверждении в должности министра нынешнего и. о. руководителя — Татьяну Чуксину.

Исполняющей обязанности министра экономического развития Пермского края первый замминистра Татьяна Чуксина стала 28 августа прошлого года. У Татьяны Чуксиной два высших образования — юридическое и экономическое. В Минэкономразвития она работает с 2020 года. В мае прошлого года чиновница уже занимала пост и. о. министра после ухода с поста главы ведомства Максима Колесникова. Тогда ее считали наиболее вероятным кандидатом на должность министра, но кресло занял предприниматель Эдуард Соснин. 22 августа 2023 года депутаты Пермской гордумы выбрали его на пост мэра краевой столицы.

#Политика#Назначение#Министр#Министерство
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