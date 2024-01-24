Татьяна Чуксина может стать полноценным главой минэкономразвития Прикамья

Исполняющей обязанности министра экономического развития Пермского края первый замминистра Татьяна Чуксина стала 28 августа прошлого года. У Татьяны Чуксиной два высших образования — юридическое и экономическое. В Минэкономразвития она работает с 2020 года. В мае прошлого года чиновница уже занимала пост и. о. министра после ухода с поста главы ведомства Максима Колесникова. Тогда ее считали наиболее вероятным кандидатом на должность министра, но кресло занял предприниматель Эдуард Соснин. 22 августа 2023 года депутаты Пермской гордумы выбрали его на пост мэра краевой столицы.