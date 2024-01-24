В «Амкар Пермь» вернулся бывший защитник Андрей Придюк

Андрей Придюк родился 25 февраля 1994 года в Краснокамске. Спортсмен является воспитанником «Амкара», дебютировал за основную команду «красно-черных» при Станиславе Черчесове 23 ноября 2013 года в домашнем матче Премьер-лиги против «Кубани». На протяжении карьеры выступал за ФК «Тамбов», «Чайку» и «Звезду», а также сыграл четыре матча за юношескую сборную России до 19 лет. Летом прошлого года Придюк стал футболистом клуба «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, где играл до настоящих времен.