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Бывший защитник «Амкара» Андрей Придюк вернулся в команду

В «Амкар Пермь» вернулся бывший защитник Андрей Придюк

24 января 2024, 07:58
Фото: vk.com/fc__amkar__perm

Бывший защитник «Амкара» Андрей Придюк вернулся в команду

Перед возвращением футболист играл за «Уралец-ТС».
Сюжет
Амкар

Бывший защитник футбольного клуба «Амкар Пермь» Андрей Придюк вернулся в команду. Ранее он выступал за пермяков в сезоне 2022/23, проведя 11 матчей во Второй лиге и Кубке России, сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Придюк родился 25 февраля 1994 года в Краснокамске. Спортсмен является воспитанником «Амкара», дебютировал за основную команду «красно-черных» при Станиславе Черчесове 23 ноября 2013 года в домашнем матче Премьер-лиги против «Кубани». На протяжении карьеры выступал за ФК «Тамбов», «Чайку» и «Звезду», а также сыграл четыре матча за юношескую сборную России до 19 лет. Летом прошлого года Придюк стал футболистом клуба «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, где играл до настоящих времен.

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