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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

В Белгороде разбился самолет с 65 военнопленными

В Белгороде разбился самолет с 65 военнопленными. ВИДЕО

24 января 2024, 09:30
Фото: соцсети

В Белгороде разбился самолет с 65 военнопленными

Судьба пассажиров самолета пока неизвестна.

В Белгороде произошло крупное ЧП 24 января. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, случилось «происшествие» в Корочанском районе Белгородской области. Подробностей он не уточнил. На месте работают следователи, МЧС. Также сам губернатор выехал на место.

Источник РБК утверждает, что разбился военно-транспортный самолет Ил-76, это произошло возле военного аэродрома, когда воздушное судно заходило на посадку. Официальных подтверждений этому пока нет.

В Минобороны заявили, что на борту упавшего Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа и три сопровождающих.

#Видео#Общество#Военная операция на Украине#Самолет#Упал самолет
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