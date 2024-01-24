В Белгороде разбился самолет с 65 военнопленными. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Белгороде произошло крупное ЧП 24 января. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, случилось «происшествие» в Корочанском районе Белгородской области. Подробностей он не уточнил. На месте работают следователи, МЧС. Также сам губернатор выехал на место.
Источник РБК утверждает, что разбился военно-транспортный самолет Ил-76, это произошло возле военного аэродрома, когда воздушное судно заходило на посадку. Официальных подтверждений этому пока нет.
В Минобороны заявили, что на борту упавшего Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа и три сопровождающих.