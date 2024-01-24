В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг

«Между домами по Бульвару Гагарина 62/2 и 62А/2 в долине Егошихи идет вырубка деревьев и засыпают овраг с ручьем», — пишет читательница. По ее словам, все началось в понедельник, 22 января. «Там какой-то царек ходит и говорит, что это он купил эту землю и делает что хочет. Он жилой дом будет там строить», — утверждает читательница.