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В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг

В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг

24 января 2024, 12:26
Фото: читателя Properm.ru
В мэрии говорят, что там идет укрепление лога.

В долине малой реки Егошиха в Мотовилихинском районе начали вырубать деревья и засыпать овраг. Об этом Properm.ru сообщили читатели. В мэрии пояснили, что в том месте проводится укрепление лога.

«Между домами по Бульвару Гагарина 62/2 и 62А/2 в долине Егошихи идет вырубка деревьев и засыпают овраг с ручьем», — пишет читательница. По ее словам, все началось в понедельник, 22 января. «Там какой-то царек ходит и говорит, что это он купил эту землю и делает что хочет. Он жилой дом будет там строить», — утверждает читательница.

В мэрии корреспонденту Properm.ru пояснили, что по указанному адресу производится укрепление лога методом отсыпки грунта. Отмечается, что в администрацию района неоднократно поступали обращения граждан о ненормативном состоянии оврага. Стройка же в том месте не планируется.

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