В Кемеровской области мать и дочь осуждены за сбыт наркотиков

Полиция выяснила, что 45-летняя мать и 21-летняя дочь были курьерами теневого онлайн-магазина по продаже наркотиков. Они получили сообщение с предложением нелегального заработка в одном из мессенджеров и согласились. Подозреваемый получали оптовые партии запрещенных веществ в Новокузнецке, затем перевозили их в Прокопьевск и сбывали с помощью тайников. Оплату курьеры получали криптовалютой и отчитывались о всех своих действиях перед куратором.