properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

В Кемеровской области мать и дочь осуждены за сбыт наркотиков

В Кемеровской области мать и дочь осуждены за сбыт наркотиков

24 января 2024, 04:19
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу
Обвиняемые выполняли указания куратора и помогали продавать метилэфедрон в регионе.

Мать и дочь из Киселевска занимались незаконным сбытом запрещенных веществ. Полицейские задержали подозреваемых осенью 2021 года.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из автомобиля семьи оптовую партию метилэфедрона, расфасованного по сверткам, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кузбассу. Общая масса незаконного товара составила около 360 граммов.

Полиция выяснила, что 45-летняя мать и 21-летняя дочь были курьерами теневого онлайн-магазина по продаже наркотиков. Они получили сообщение с предложением нелегального заработка в одном из мессенджеров и согласились. Подозреваемый получали оптовые партии запрещенных веществ в Новокузнецке, затем перевозили их в Прокопьевск и сбывали с помощью тайников. Оплату курьеры получали криптовалютой и отчитывались о всех своих действиях перед куратором.

Суд признал девушек виновными в незаконном сбыте запрещенных веществ и приговорил дочь к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а мать — к 9 годам заключения. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

#Происшествия#Наркотики#Полиция
Подпишитесь
Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России
Сегодня, 02:00
Обвиненный в госизмене пермский фотограф Григорий Скворцов не признал вину
Сегодня, 03:10
«Шли километры по лесу». В ФПК объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье
Сегодня, 02:53
Не работают без VPN. Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp и Telegram
Сегодня, 03:29
Хоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанников
Вчера, 15:28
«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата
Вчера, 13:38