В Кемеровской области мать и дочь осуждены за сбыт наркотиков

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Мать и дочь из Киселевска занимались незаконным сбытом запрещенных веществ. Полицейские задержали подозреваемых осенью 2021 года.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли из автомобиля семьи оптовую партию метилэфедрона, расфасованного по сверткам, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кузбассу. Общая масса незаконного товара составила около 360 граммов.
Полиция выяснила, что 45-летняя мать и 21-летняя дочь были курьерами теневого онлайн-магазина по продаже наркотиков. Они получили сообщение с предложением нелегального заработка в одном из мессенджеров и согласились. Подозреваемый получали оптовые партии запрещенных веществ в Новокузнецке, затем перевозили их в Прокопьевск и сбывали с помощью тайников. Оплату курьеры получали криптовалютой и отчитывались о всех своих действиях перед куратором.
Суд признал девушек виновными в незаконном сбыте запрещенных веществ и приговорил дочь к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а мать — к 9 годам заключения. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.