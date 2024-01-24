В Корпорации МСП представили проект по поддержке российских модных брендов

ТАСС пишет, что целью проекта «МСП шьет» является помощь в реализации продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Кроме этого, участникам предоставляется сопровождение по программам государственной поддержки, в том числе льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах. Предприниматели могут подать заявку на участие в проекте через цифровую платформу МСП.РФ.