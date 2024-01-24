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В Корпорации МСП представили проект по поддержке российских модных брендов

В Корпорации МСП представили проект по поддержке российских модных брендов

24 января 2024, 09:29
Фото: 1MI
Корпорация МСП в пилотном режиме начала реализацию специального проекта «МСП шьет», направленного на поддержку российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики.

ТАСС пишет, что целью проекта «МСП шьет» является помощь в реализации продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Кроме этого, участникам предоставляется сопровождение по программам государственной поддержки, в том числе льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах. Предприниматели могут подать заявку на участие в проекте через цифровую платформу МСП.РФ.

Среди участников один раз в три месяца будет проходить отбор для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях. Первым партнером проекта стал универмаг «ТЕЛЕГРАФ» в Москве, в котором свою продукцию представили уже 5 брендов одежды и косметики от производителей, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что для обеспечения востребованности производимых малым и средним бизнесом товаров, а также замещения иностранных брендов российскими необходимо предоставить им помощь в продвижении. Первым направлением является помощь на рынках сбыта, где высокую важность имеют упаковка и маркетинг. Здесь участники проекта смогут принимать участие в бесплатных акселераторах по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Вторым важным направлением является доступное финансирование для развития бизнеса. Корпорация МСП будет предоставлять поддержку всем участникам проекта с получением льготного кредитного финансирования.

Руководитель проекта «ТЕЛЕГРАФ», генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что универмаг создавали для того, чтобы он стал мостом между производителями модной одежды, обуви и аксессуаров и людьми, которые покупают этот товар. Константинов выразил надежду, что совместный опыт поможет молодым брендам окрепнуть и представить широкой аудитории свои продукты.

«Будем внимательно за этим наблюдать и помогать», — сказал он.

По словам управляющего директора Ozon Сергея Белякова, развитие рынка электронной коммерции невозможно без увеличения числа продавцов и качественного ассортимента продукции для миллионов жителей Российской Федерации. По этой причине одним из ключевых приоритетов компании является поддержка малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что Ozon рад присоединиться к проекту, который поддерживает отечественных производителей одежды, обуви и аксессуаров.

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