В обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет первый концерт

В зале установлено современное световое и звуковое оборудование и системы контроля температуры и влажности воздуха под креслами зрителей. Изменения затронули фойе, буфета, зрительный зал, сцены и технические помещения. По словам директора филармонии Галины Кокоулиной, это лучший концертный зал в России, после Санкт-Петербурга и Москвы — об этом она сказала в интервью 59.ru.