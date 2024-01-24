properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет первый концерт

В обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет первый концерт

24 января 2024, 09:34
Фото: Телеграм-канал министра культуры Пермского края Алы Платоновой
На сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр.

В обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет первый концерт. 31 января на сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр. Выступление представляет часть программы Минкульта России «Всероссийские филармонические сезоны», сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова в своем телеграм-канале.

«С большим нетерпением ждали поклонники музыки окончания масштабной реконструкции. Гости большого зала, бывавшие здесь ранее, возможно даже не узнают это пространство — настолько серьезные перемены», — пишет глава Минкульта.

Также министр отметила, что в рамках ремонта была полностью восстановлена механика сцены, ее площадь стала в полтора раза больше. Смонтирована новая акустическая раковина, для выступлений доступны симфонический и театральный акустические режимы. Появился новый рояль Shigeru Kawai, для него предусмотрен подъемный механизм и климат-контроль под сценой для правильного хранения музыкального инструмента.

Фото: Телеграм-канал министра культуры Пермского края Алы Платоновой

В зале установлено современное световое и звуковое оборудование и системы контроля температуры и влажности воздуха под креслами зрителей. Изменения затронули фойе, буфета, зрительный зал, сцены и технические помещения. По словам директора филармонии Галины Кокоулиной, это лучший концертный зал в России, после Санкт-Петербурга и Москвы — об этом она сказала в интервью 59.ru.

Фото: Телеграм-канал министра культуры Пермского края Алы Платоновой

Уже 10 февраля здесь пройдет концерт Академического симфонического оркестра Луганской филармонии. Прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Бородина, Хачатуряна.

Читайте также:
Первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осеньюТрансформер, тронный зал и волшебный шкаф. Смотрим на новую малую сцену ТЮЗа
#Чайковский#Реконструкция#Галина Кокоулина#Пермская краевая филармония#Сцена#Концертный зал#Хачатурян#Бородин#Алла Платонова#Московский государственный академический симфонический оркестр#Минкульт России#Всероссийские филармонические сезоны#Акустическая раковина#Рояль Shigeru Kawai#Световое оборудование#Звуковое оборудование#Контроль температуры#Контроль влажности#Фойе#Буфеты#Зрительный зал#Технические помещения#Луганская филармония#Глинка#Мусоргский
Подпишитесь
В Белгороде разбился самолет с 65 военнопленными. ВИДЕО
Сегодня, 09:30
Эвакуировали здание, откуда чиновники управляют Пермским краем
Сегодня, 09:12
До конца февраля из Перми отменили часть рейсов в египетскую Хургаду
Сегодня, 08:53
В «Амкар Пермь» вернулся бывший защитник Андрей Придюк
Сегодня, 07:58
Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России
Сегодня, 02:00
В Перми экс-пристава Марданову приговорили к пяти годам колонии, но дали отсрочку
Сегодня, 06:27