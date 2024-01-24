Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет первый концерт. 31 января на сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр. Выступление представляет часть программы Минкульта России «Всероссийские филармонические сезоны», сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова в своем телеграм-канале.
«С большим нетерпением ждали поклонники музыки окончания масштабной реконструкции. Гости большого зала, бывавшие здесь ранее, возможно даже не узнают это пространство — настолько серьезные перемены», — пишет глава Минкульта.
Также министр отметила, что в рамках ремонта была полностью восстановлена механика сцены, ее площадь стала в полтора раза больше. Смонтирована новая акустическая раковина, для выступлений доступны симфонический и театральный акустические режимы. Появился новый рояль Shigeru Kawai, для него предусмотрен подъемный механизм и климат-контроль под сценой для правильного хранения музыкального инструмента.
В зале установлено современное световое и звуковое оборудование и системы контроля температуры и влажности воздуха под креслами зрителей. Изменения затронули фойе, буфета, зрительный зал, сцены и технические помещения. По словам директора филармонии Галины Кокоулиной, это лучший концертный зал в России, после Санкт-Петербурга и Москвы — об этом она сказала в интервью 59.ru.
Уже 10 февраля здесь пройдет концерт Академического симфонического оркестра Луганской филармонии. Прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Бородина, Хачатуряна.