В Перми экс-пристава Марданову приговорили к пяти годам колонии, но дали отсрочку

Расследование в отношении экс-руководителя УФССП Игоря Кожевникова, Александры Мардановой и их подчиненных Юлии Пенькевич, Екатерины Путиной и Максима Тукмачева проводилось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года. Всего в преступную группу судебных приставов, по данным следствия, входили 15 человек, в том числе — экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Он был задержан и помещен в СИЗО, оперативные мероприятия проводились органами следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и прокуратуры Пермского края.