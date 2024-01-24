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В Перми экс-пристава Марданову приговорили к пяти годам колонии, но дали отсрочку

В Перми экс-пристава Марданову приговорили к пяти годам колонии, но дали отсрочку

24 января 2024, 06:27
Фото: properm.ru
Из-за недостатков по решению кассационной инстанции были отменены два предыдущих приговора бывшей замруководителя региональной службы судебных приставов Александре Мардановой.

Сегодня, 24 января, судья Мотовилихинского райсуда Наталья Попова вынесла третий приговор бывшей старшему приставу УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой.

Как передает из зала суда журналист Properm.ru, за сорок эпизодов взяток и превышений служебных полномочий Марданову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии, а также оштрафовали на 3,49 млн рублей. Кроме того, ее лишили классного чина «советник юстиции 3 класса» и запретили занимать должности в органах власти.

Ей дали отсрочку наказания до 14-летия младшего ребенка и освободили из-под стражи в зале суда. Ребенок у Мардановой родился в 2021 году. В зачет наказания пойдет время, которое Марданова провела в колонии, СИЗО и под другими мерами пресечения — около 3 лет. Ей осталось отбыть 2 года и 2 месяца реального срока в колонии общего режима.

Ранее гособвинитель Наталья Аверьянова в третий раз попросила суд оштрафовать Марданову на 3 млн рублей, приговорить к 8 годам колонии общего режима, запретить на 6 лет занимать должности на государственной службе. Дополнительно ее просят лишить классного чина советник юстиции третьего класса, а также взыскать и обратить в доход все полученные в виде взяток деньги — 15 млн рублей. Марданова в очередной раз просила предоставить ей отсрочку исполнения приговора до момента достижения ее детьми 14 лет.

Первый приговор Мардановой в Мотовилихинском суде был вынесен в декабре 2022 года, в феврале 2023 года возращен на новое рассмотрение. Второй вынесли 20 апреля. Оба они были обжалованы прокуратурой и возвращены в первую инстанцию. К третьему рассмотрению из квалификаций преступлений бывшей госслужащей был исключен признак их совершения организованной преступной группой и заменен на совершение группой лиц по предварительному сговору.

Судья Наталья Симонова в апреле назначила Мардановой 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 3,5 млн рублей. Она лишена классного чина советник юстиции третьего класса. Также ей запретили занимать должности на госслужбе на срок в 6 лет. Дети Мардановой будут переданы органам опеки до момента, пока не будет определен опекун. Также она должна вернуть в бюджет 15 млн рублей, полученных в виде взяток.

Мардановой вменили один эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 38 эпизодов взяточничества в особо крупном размере — в том числе в составе организованной группы (11 — п., а ч. 5. ст. 290 УК РФ, 27 — п. п. а, в ч. 5. ст. 290 УК РФ) и один эпизод злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю. Марданова подписала с прокуратурой досудебное соглашение и сотрудничала со следствием, раскрыв все подробности схему преступления.

Расследование в отношении экс-руководителя УФССП Игоря Кожевникова, Александры Мардановой и их подчиненных Юлии Пенькевич, Екатерины Путиной и Максима Тукмачева проводилось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года. Всего в преступную группу судебных приставов, по данным следствия, входили 15 человек, в том числе — экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Он был задержан и помещен в СИЗО, оперативные мероприятия проводились органами следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и прокуратуры Пермского края.

Как стало известно журналисту Properm.ru, 15 января Пермский краевой суд вручил изготовленное на 700 страницах определение по уголовному делу Кожевникова. Оно было вынесено в сентябре, но материалы дела содержат информацию о сорока преступлениях, кроме того, Кожевников выступал в прениях более недели, на подготовку документа понадобилось более трех месяцев. Теперь Кожевников сможет обжаловать свой приговор в кассационной инстанции.

В отношении почти всех фигурантов дела вынесены обвинительные приговоры. Исключение составляет посредник во взяточничестве Борис Алексеев, уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с его смертью сразу после судебных прений, где гособвинение потребовало приговорить его к реальному сроку наказания. Еще один фигурант — Олег Матяж — находится в розыске.

#Приставы#Пермь#Марданова#Александра марданова
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