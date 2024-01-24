В Пермский театр оперы хотят вернуть звезд балета

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко намерен вернуть звезд балета в Пермский театр оперы. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на директора театра Анну Волк.
В пермский театр планируется привлечь молодых танцоров как из Перми, так и из Москвы и Санкт-Петербурга. С этой целью Мирошниченко провел просмотр выпускников хореографических училищ в Москве. Сообщается, что сейчас он планирует посетить культурную столицу.
Кроме того, ведется прослушивание музыкантов в оркестр. Отбором занимается главный дирижер театра Владимир Ткаченко. По словам Волк, к новым оркестрантам у Ткаченко серьезные требования к качеству исполнения.
Театр Перми уже планирует сотрудничество с режиссерами Фёдором Федотовым и Андреем Прикотенко.