В Пермский театр оперы хотят вернуть звезд балета

В пермский театр планируется привлечь молодых танцоров как из Перми, так и из Москвы и Санкт-Петербурга. С этой целью Мирошниченко провел просмотр выпускников хореографических училищ в Москве. Сообщается, что сейчас он планирует посетить культурную столицу.