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В Пермский театр оперы хотят вернуть звезд балета

В Пермский театр оперы хотят вернуть звезд балета

24 января 2024, 13:33
Фото: Никита Чунтомов
Отбором танцоров занимается руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко, а музыкантов — главный дирижер театра Владимир Ткаченко.

Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко намерен вернуть звезд балета в Пермский театр оперы. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на директора театра Анну Волк.

В пермский театр планируется привлечь молодых танцоров как из Перми, так и из Москвы и Санкт-Петербурга. С этой целью Мирошниченко провел просмотр выпускников хореографических училищ в Москве. Сообщается, что сейчас он планирует посетить культурную столицу.

Кроме того, ведется прослушивание музыкантов в оркестр. Отбором занимается главный дирижер театра Владимир Ткаченко. По словам Волк, к новым оркестрантам у Ткаченко серьезные требования к качеству исполнения.

Театр Перми уже планирует сотрудничество с режиссерами Фёдором Федотовым и Андреем Прикотенко.

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