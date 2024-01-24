В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье в 2023 году

Также известно, что за прошлый год строительное сырье и материалы на территории Прикамья соответствовали требованиям I класса удельной эффективной активности (Аэфф370 Бк/кг), при котором разрешено их использование в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. Природные и техногенные радиационные аномалии в Пермском крае за 2023 год не зафиксированы.