В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье в 2023 году

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги мониторинга уровня радиации в 2023 году. По данным пресс-службы ведомства, радиационная обстановка на территории региона за минувший год оценивается как стабильно благоприятная.
Контроль за уровнем мощности дозы гамма-излучения на открытой местности ежемесячно проводится в семи точках контроля в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Губахе, Чернушке и Чусовом. Исследования показали, что радиационный фон в регионе оценивается как благополучный — мощность дозы гамма-излучения не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,06 до 0,16 мкЗв/час.
Также известно, что за прошлый год строительное сырье и материалы на территории Прикамья соответствовали требованиям I класса удельной эффективной активности (Аэфф370 Бк/кг), при котором разрешено их использование в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. Природные и техногенные радиационные аномалии в Пермском крае за 2023 год не зафиксированы.