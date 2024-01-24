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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Специалисты рассказали, каким был уровень радиации в Прикамье в 2023 году

В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье в 2023 году

24 января 2024, 07:32
Фото: properm.ru

Специалисты рассказали, каким был уровень радиации в Прикамье в 2023 году

Также стало известно, насколько безопасные стройматериалы использовались в регионе.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги мониторинга уровня радиации в 2023 году. По данным пресс-службы ведомства, радиационная обстановка на территории региона за минувший год оценивается как стабильно благоприятная.

Контроль за уровнем мощности дозы гамма-излучения на открытой местности ежемесячно проводится в семи точках контроля в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Губахе, Чернушке и Чусовом. Исследования показали, что радиационный фон в регионе оценивается как благополучный — мощность дозы гамма-излучения не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,06 до 0,16 мкЗв/час.

Также известно, что за прошлый год строительное сырье и материалы на территории Прикамья соответствовали требованиям I класса удельной эффективной активности (Аэфф370 Бк/кг), при котором разрешено их использование в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. Природные и техногенные радиационные аномалии в Пермском крае за 2023 год не зафиксированы.

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#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Радиация
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