В ЦБ рассказали, что подорожало в Подмосковье за 2023 год

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Отмечается, что стали дорожать закупочные цены на импортное сырье для отечественных товаров, такие как корма для животных, фурнитура для мебели и другие. Также выросли цены на сами импортные товары, такие как фрукты, автомобили, электроника и медикаменты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Рустэм Марданов, член совета директоров ЦБ и начальник ГУ Банка России по ЦФО, сообщил, что в начале прошлого года особенно быстро росли цены на услуги транспорта и туризма. В последующем году цены на услуги продолжили расти, но уже с опережающими темпами увеличивалась стоимость продовольственных и непродовольственных товаров. Особенно это было заметно в ценах на фрукты и мясные продукты. Однако, по словам Марданова, цены на крупы росли медленнее, и некоторые из них даже подешевели по сравнению с предыдущим годом.
К концу 2023 года стоимость услуг туризма, включая выездной, начала снижаться.