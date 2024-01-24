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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

В ЦБ рассказали, что подорожало в Подмосковье за 2023 год

24 января 2024, 17:32
Согласно информации, полученной от пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО, в Московской области с мая 2023 года заметно возросла годовая инфляция. Причиной этому стало ослабление рубля в начале года, что повлекло за собой проблемы в производстве.

Отмечается, что стали дорожать закупочные цены на импортное сырье для отечественных товаров, такие как корма для животных, фурнитура для мебели и другие. Также выросли цены на сами импортные товары, такие как фрукты, автомобили, электроника и медикаменты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рустэм Марданов, член совета директоров ЦБ и начальник ГУ Банка России по ЦФО, сообщил, что в начале прошлого года особенно быстро росли цены на услуги транспорта и туризма. В последующем году цены на услуги продолжили расти, но уже с опережающими темпами увеличивалась стоимость продовольственных и непродовольственных товаров. Особенно это было заметно в ценах на фрукты и мясные продукты. Однако, по словам Марданова, цены на крупы росли медленнее, и некоторые из них даже подешевели по сравнению с предыдущим годом.

К концу 2023 года стоимость услуг туризма, включая выездной, начала снижаться.

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