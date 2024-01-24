В ЦБ рассказали, что подорожало в Подмосковье за 2023 год

Рустэм Марданов, член совета директоров ЦБ и начальник ГУ Банка России по ЦФО, сообщил, что в начале прошлого года особенно быстро росли цены на услуги транспорта и туризма. В последующем году цены на услуги продолжили расти, но уже с опережающими темпами увеличивалась стоимость продовольственных и непродовольственных товаров. Особенно это было заметно в ценах на фрукты и мясные продукты. Однако, по словам Марданова, цены на крупы росли медленнее, и некоторые из них даже подешевели по сравнению с предыдущим годом.